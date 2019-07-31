Если коротко, то жизнь восточнее Урала устроена так.

Сквозь тайгу, холод и мрак продолжена железная дорога. Вдоль дороге на глубину 50-100 километров есть города и несколько аэропортов. Дальше на тысячи километров нет ни единой живой души, даже ГУЛАГ там построить не было никакой возможности. Там растет первобытный лес, так же как он рос там 100, 1000 и 100 тысяч лет назад.

Каждый год этот лес горит. А потом на его месте через какие-то жалкие 20 лет вырастает новый.

Лететь от аэропорта Красноярска или Иркутска, или Братска в глубь тайги на 1000 километров конечно можно, только экономического смысла никакого нет. Лес – ничейный, не стоит ничего, а керосин – 60 рублей за литр.

Чтобы отправит пожарный самолет за 1000 километров на глубину 1000 километров нужно сжечь 25 тонн керосина, а таких рейсов нужно сделать не один, не десять и даже не сто.

Поэтому, когда красноярский губернатор говорит, что экономической целесообразности тушить лесные пожары нет, он просто говорит правду, которая не укладывается в голове людей, видевших лес только вдоль Калужского шоссе.