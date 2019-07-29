Те, кто помнят святые 90-е, находятся в полном недоумении от беспомощности российских ментов.

В 1995 году встреча с негативно настроенным омоновцем обещала как легкие, так и тяжелые телесные повреждения.

В лучшем случае тебя просто отпиздили бы руками здоровенные русские мужики, в худшем – дали бы отведать “демократизаторов” – резиновых дубинок. Те, кто знаком с резиновой палкой, хорошо знают, что это пиздец.

Менты могли и просто застрелить тебя нахуй. Прямо как в Америке и им ничего за это не было. В моего приятеля, например, стреляли из автомата (тогда он правда выжил). За дело стреляли, потому как он решил быковать и попёр на ментов.

Если кровавый режим решил привести в чувство распоясавшуюся пятую колонну, то прессовать малохольный креативный класс нужно было так жестко, чтобы ужас от пережитого остался с ними на всю жизнь. Люди, которых пиздят злые менты не отправляют селфи из автозаков и не требуют адвовокатов в московских РУВД. Они хотят только одного – чтобы их перестали бить и все это наконец закончилось.

Вместо этого ГУВД подарило нескольким тысячам людей яркие впечатления от “настоящего приключения”. Они же теперь себя чувствуют настоящими борцами и революционерами. Хотя их борьба похожа на революцию так же как прогулка по ЦПКИО на марш бросок на 40 километров через лес во Владимирской области.

Этот опыт, такой яркий и так непохожий на все, что они переживали в своей унылой жизни, заставит этих торговцев собачьим кормом и веб-дизайнеров выходить на улицу снова и снова. Просто для того чтобы опять словить этот фан.