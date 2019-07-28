Полиция держит оборону

Полиция в Англии и Уэльсе заплатила в 2012 году более полумиллиарда фунтов (?660 952) за лицензии, чтобы сотрудники могли слушать музыку на работе, сообщает NME. Эти деньги были выплачены обществу Performing Right Society, которое собирает авторские отчисления. — [Читать...]

Тему распада эпатажной группы “Полиция нравов” муссируют не первую неделю. Девушки – Фрида и Ангел – обменялись тумаками и теперь рассказывают прессе: “она мне изменила”, “не под того легла”, “ее интересовали только бабки”. Особенно неистовствует более жесткая на [Читать...]

Полиция арестовала главного подозреваемого в деле об убийстве менеджера Ники Минаж Де Вон Пикета, зарезанного вечером 17 февраля 2015 года. Девон Пикетт был убит на озере в Филадельфии. Ещё один член команды хип-хоп исполнительницы был ранен и находится [Читать...]

Даже если вы не загнаны этим дуэтом в угол, непонимание гложет. Да хоть с самого начала: какие, к черту, “полицейские”?! Фрида: – Мы не знаем, что такое “Полиция Нравов”, но многие говорят, и мы соглашаемся, что это – [Читать...]

Возбуждено уголовное дело по факту ограбления в городе Магнитогорске Челябинской области музыкантов рок-группы «Маврин», лидер которой ранее являлся участником групп «Ария» и «Кипелов», сообщает пресс-служба городского УМВД. Ранее в уральских СМИ появилась информация об ограблении и избиении в [Читать...]