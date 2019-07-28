{ 28 июля 2019 }

Полиция держит оборону

Рубрики: [Фейсбук]  

Когда вы слушаете мелодраматические ахи и вздохи насчёт милых и благородных активистов, которых обижает злая полиция – не забывайте о том, что пять лет назад, в самые трудние весенние и летние дни 2014 года, у этих самых вздыхающих все было хо-ро-шо.
Я никогда не забуду, какая ленивая тишина царила среди них 2 мая.
Иногда, правда, кто-нибудь из этих филологов, правозащитников или борцов за свободу вяло замечал:
- А не надо было отделяться.
- Это все Путин виноват.
- Это другая страна. Это не моё дело.
Или, как это раз и навсегда определил Достоевский, когда писал про британское общественное мнение и жертв турецкой антитеррористической операции:
- Спрятались бы они куда-нибудь под диван.
Я этого космического равнодушия, повторюсь, никогда не забуду.
А полиция – держит оборону за всех нас.

Дмитрий Ольшанский


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