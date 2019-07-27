Миша Ширвиндт ныне свергает режим. Вот так-то вот.

Вы, наверно, удивитесь, как удивился и я, но.. Ныне миляга-собачник – оппозиционер. Они вместе с Альбац и Шендеровичем свергают кровавый режим.

Вы же понимаете, как долго и кроваво гнобил режим Мишу и его папу – Але5ксандра Ширвиндта. без слез смотреть на муки семьи невозможно.

Сначала режим и тоталитаризм был советский. Особо свирепый. Александра Ширвиндта этот режим измаял до такой степени, что на второго ребенка он уже не решился – вдруг в застенки упекут? Поэтому вышло это. Что получилось – то получилось.. Вероятно, от постоянного страха и необходимости держать в сортире “дежурный чемоданчик”. Сами знаете для чего..

До пяти лет их гнобили в коммуналке – в двух комнатах. Это молодую – то семью!!! Изверги. Но потом папа Ширвиндт ( по легенде) путем невероятных обменов все-таки достал себе небольшую просторную квартирку в высотке на Котельнической набережной. Там ранее жили семьи КГБ. Но смелые артисты не испугались.

Отпрыск учиться не желал, то есть учился славно – на сплошные двойки. И менял школы в центре – куда возьмут. Брали почему-то всюду.

В армию Миша так и не сходил. Не посчитал нужным. И со всеми двойками отправился поступать в Шукинское училище. И не поверите – поступил!!! наверно. талант из него так и хлестал..

Но через два года его выгнали. Он очень был недоволен советской властью ( а кто бы на его месте ею был доволен? за такие мучения и издевательства???) и вместе с друзьями сорвал и растоптал флаг СССР.

Их поймали – и мягко пожурили, типа ну как вам не совестно? Исключили из училища и комсомола.. Но зато на Западе о нем даже сказали хорошо.. Ширвиндты уже приготовились к терновому венцу – но пронесло..

От армии папа его отмазал – потому как чему он там мог научиться? С работы из театра его поперли – ленив и безрук..

Папа поднатужился и пошел восстанавливать в училище. А там – заартачились.. С испугу прежнего.. Но – надо же уметь использовать кровавый режим и Миша понял как. Для начала надо было восстановиться в комсомоле.

И Миша рыдал на комсомольском собрании , да так искренне, что ему поверили, что он любит страну Советов как родную и выписали ему билет. И студенческий тоже.

Потом он был очаровашкой – собачником. Не особо денежно – но пристойно.. Потом, что-то вел, продюссировал – и в общем был счастлив.

А с 2013 года – не заладилось. Нет, с папой все норм..

Но опять кровавый режим стал поджимать. И так душно стало в центре Москвы. что аж кушать перехотелось..

И поэтому теперь Миша оппозиционер. Вместе с папой. Они за Соболь голосуют и переживают. И ждут, когда же наконец их перестанет терзать тоталитаризм. Измаялись. Наверно, не разрешают Мише театр по наследству отдать. Вместе с людишками.

А вот у либералов – есть шанс, что выгорит..

Интересно, а Альбац с Шендеровичем тоже Мише устроили либеральное собрание, где он размазывал сопли по щекам и каялся за те слезы на комсомольском собрании? Или так все прошло – полюбовно?