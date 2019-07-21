{ 21 июля 2019 }

Борцы

Рубрики: [Фейсбук]  

Есть такой известный “яблочник” Митрохин.
Несколько лет с позволения Явлинского он даже был в партии зиц-председателем.
Относиться к Митрохину можно по-разному.
Я отношусь не очень, но это значения не имеет.
Митрохина тоже сняли с выборов в Мосгордуму.
А вчера борцы за честные выборы и вообще самоназванные силы добра и света не дали Митрохину выступить на митинге.
У меня хорошая память и я еще помню затоптанную и оплеванную ими Нюту Федермессер.
Лично мне не хочется более ничего знать об этих чудесных ребятах – я знаю, каковы они будут, если когда-нибудь втиснутся-таки в трамвай “Желание”

Аркадий Кайданов


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