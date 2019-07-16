А ведь может уволить!

Много лет работая на телевидении, я не выпускал из рук словарь ударений для работников радио и ТВ. И не потому, что был помешан на правильных ударениях – просто знал, что если ошибусь, то поначалу получу выговор, а потом просто буду уволен.

Конечно, эти правила действовали только для нас, работающих на ТВ и радио. Мы слушали, как “ударяет” , допустим, Михаил Горбачев – все эти его “углУбить”, “нАчать”, прИнять”, “мЫшление” и прочую чушь помнят многие, но НИКТО не мог себе позволить подойти к Горбачёву и сказать ему – “Михаил Сергеевич, вы неправильно говорите!”.

Боялись, что их немедленно уволят.

Думаете, что-то изменилось с тех пор?

Ничего подобного.

Вот большой либерал, друг Симоньян и прочих Захаровых, Лёша Венедиктов.

Работает на радио много лет, выступая, каждый раз говорит, что он – главный редактор “Эха Москвы” и даже я уже об этом знаю.

Делает безобразные ударения в словах. Слушать его невозможно.

Казалось бы, научись основные слова произносить верно, – но не может!

Ладно бы еще слова сложные – вроде, “бАловать” или “баловАть”. Но он их, слава Богу, редко произносит.

Зато такие, как “Украинский” или “Федерация” – Венедиктов любит особенно. Какая-то нечеловеческая любовь у него к этим двум словам.

И надо же – именно в них он особенно ошибается.

Вот, например, нужно говорить «украИнский” – а он произносит всегда « укрАинский”. Как бы научить Венедиктова говорить верно?

Но еще более потрясает произношение им слова “Федерация”. Лёша делает в нем сразу 3(три) ошибки – такое мало кто видел.

Он говорит так – “фЭдЭрацИя”. А нужно – “фЕдЕрацЫя”.

И ведь никто не может подойти к нему и сказать – “Говори правильно!”

Боятся, что уволит?

Раньше была там программа “Говорим по-русски”.

Есть она сейчас? Марина Королёва) вы ему говорили хоть раз, что у него проблемы с ударениями или боялись, что уволит?

Но ведь Венедиктов не Горбачёв. Или такой же суровый, мог уволить?