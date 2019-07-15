{ 15 июля 2019 }

Путин

Рубрики: [Фейсбук]  

Гляжу я на фамилии, должность арестованных. Губернаторы, вице-губернаторы, министры, банкиры, полковники и генералы, суммы, исчисляемые десятками миллиардов. И приходит мне в голову мысль.
Владимир Владимирович – истинный святой. Любой другой на его месте давно бы уже начал бы массовые аресты с расстрелами. Не от злобы, а просто от отчаянья.
Чем выдергивать по одному всех этих черкалиных, мирошниковых и захарченок, другой на его месте просто начала бы арестовывать всех подряд.
Целыми ведомствами, департаментами и областными администрациями, районными управлениями внутренних дел и областными управлениями ФСБ, мэриями и думскими комитетами.
Зря не ценим…

Сергей Мардан


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