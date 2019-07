Умер легенда босса-новы Жуан Жилберту

Бразильский музыкант и композитор Жуан Жилберту скончался 6 июля 2019 года в возрасте 88 лет в своем доме в Рио-де-Жанейро. О его смерти сообщил в фейсбуке сын покойного Марсело Жилберту.

Жуан Жилберту Праду Перейра де Оливейра (настоящее имя музыканта) увлекался музыкой с детства, в 14 лет дед подарил ему гитару, в школе он собрал собственную группу, пытался делать карьеру на радио, был солистом нескольких бразильских групп, но успех не приходил.

В 1950-е вместе с Антонио Карлосом Жобимом, Винисиушей де Мориашей и Карлосом Лирой они создали музыкальный стиль босса-нова, который произвел революцию в бразильской популярной музыке. К 1962 году босса-нова стала популярна среди джазовых музыкантов США, таких как Херби Манн, Чарли Байрд и Стэн Гетц, который предложил Жилберту и Жобиму сотрудничество, в результате которого появился альбом «Getz/Gilberto». Благодаря этому альбому будущая жена Жилберту Аструд стала звездой, а песня «Girl From Ipanema» — мировым стандартом босса-новы.

Жуан Жилберту жил в США с 1962 по 1969 год, затем переехал в Мексику, где в 1970-е записал несколько альбомов, в том числе «The Best of Two Worlds», где солисткой была певица Миуча, вторая жена Жилберту. Он вернулся в Бразилию в 1980 году и продолжал записывать студийные и концертные альбомы сольно и с различными музыкантами. В его дискографии более 20 пластинок.

Фото: фейсбук Жуана Жилберту