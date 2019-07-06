Что меня больше всего поразило в синхронах пострадавших от затопления жителей Иркутской области!

Мужик показывает место, где был его дом, хозяйство, коровы, другая живность.

Он потерял абсолютно все.

В ровном голосе только смирение:

- А что поделаешь?..

Россия – это ежедневная, на генетическом уровне, готовность к беде.

Невероятный гандикап данный народом любой власти.