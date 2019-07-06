Что меня больше всего поразило в синхронах пострадавших от затопления жителей Иркутской области!
Мужик показывает место, где был его дом, хозяйство, коровы, другая живность.
Он потерял абсолютно все.
В ровном голосе только смирение:
- А что поделаешь?..
Россия – это ежедневная, на генетическом уровне, готовность к беде.
Невероятный гандикап данный народом любой власти.
{ 6 июля 2019 }
Гандикап
Что меня больше всего поразило в синхронах пострадавших от затопления жителей Иркутской области!
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