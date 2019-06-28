Помните Егора Гайдара? Почмокав губами, прищурив поросячьи глазки, он выдавал что-нибудь типа ” макроэкономические показатели входят в отрицательный рост за счет микрономики.”

Все затаенно слушали – уууумный!

Вот в этом и есть природа современных пролиберальных шавок – они ДОЛЖНЫ показать свою значимость . Набросать массу заученных накрученных слов на доверчивого слушателя, загипнотизировать его как змея кролика. Чтобы кролики покаянно думали – воо умные. значит, им стоит верить. лучше все знают..

Мне одна пенсионерка удрученно пишет, дескать, вы все говорите что-то, а ведь экономики у нас нет.

Да, Крымские мосты есть, моллы, аэропорты, дороги, которые строятся везде, пшеница, которую рекордно выращивают, новостройки . Все это есть – а экономики нет. Куда-то делась. А это все построено лаптем и такой-то матерью.

Что объяснять – кому? Люди не верят своим глазам. Они уже как кролики перед заумными змеями.

Ладно, экономика. Но ведь так везде.

Литературные критики о Сорокине, где через слово мат-перемат и фантасмагория на тему опустившегося русского человека.. Рецензии – ” сублимация векторального поля, метафоризация символики, фрустрация смыслов. “.

Оказывается, это кролики не понимают, а иммобилизация в тонкую структуру сенсебилизации это основной метод гениального автора. Поэтому он и гениален.

Что на эту абракадабру может ответить нормальный критик? Что это чушь, извращение и редкостная дрянь. На что умные критики тут же враз задергают крысиными носиками , дескать. вооот, вот.. сермяжностью потянуло. Квасные патриоты на страже.

А ведь правда, нужно иметь ОСОБУЮ глупость, чтобы наваливать кучи слов – без смысла, без мысли.. Тем и сильны либералы.

Аплодирую.