Новый взгляд на Болгарию

Это была моя первая поездка в Болгарию, уезжая из этой страны я поймала себя на мысли, что уже планирую туда следующую поездку, но уже со своими близкими. Ранее, когда мне предлагали поехать на отдых в Болгарию, я все время вспоминала старую советскую поговорку «Курица не птица, Болгария не заграница». Куда угодно думала я, но не в Болгарию и была не права. Не знаю, как там было раньше, но то, что я увидела сейчас меня очень приятно удивило. Итак, отправляемся в Болгарию со старейшим российским туроператором «Интурист», который идеально выстроил поездку — где было и море, и горы, и уникальные исторические места, а также посещение винодельни и великолепного сада. «Добре дошъл!» — гласит надпись на стенах аэропорта в Бургасе. Действительно — Добре!

Для меня очень важны три вещи — комфортная температура, чистота и море зелени. Так вот все это в Болгарии присутствует. Лето наступает в середине мая. Уже в мае температура увеличивается до +23 градусов днём, а к началу июня прогревается море. Средняя температура воды возле основных болгарских курортов составляет +20-21 градус. Июль самый жаркий месяц для пляжного отдыха, температура +30-33. Но при этом благодаря прохладным ночам, нет ощущения изнуряющего летнего зноя. Вода прогревается хорошо, комфортные +25, а временами +28 градусов. Осень идеальна для тех, кто не любит толпы отдыхающих, комфортные +23, +25, купальный сезон продолжается, море охлаждается максимум на 1-2 градуса. В октябре-ноябре на территорию страны приходят дождевые тучи, ветра и сырость и сезон отдыхающих заканчивается.

Такое ощущение, что бог создавал эту землю с особой любовью, а теперь эту любовь к своей земле поддерживают все болгары. Чем больше мы погружались в глубь страны, тем больше на нашем пути нас окружала то зеленая масса деревьев, то цветущие поля, а то манящие горные речки и восхитительные пейзажи. Приходилось все время просить водителя, чтоб он остановил машину, а мы вдоволь могли нафотографировать.

На сравнительно небольшой территории Болгарии 110 993 км², практически как наша Волгоградская область, есть национальные парки, заповедники, множество озёр и водопадов, красивые скалы и фантастические пещеры, поля покрытые миллионами роз, многочисленные сады и виноградники, ну и, конечно, море. Здесь комфортно обитает большое разнообразие животных — можно легко встретить бакланов, пеликанов, лебедей, не говоря о чайках. В национальных парках живут — олени, барсуки, медведи, дикие кошки, волки. Почти 30% территории Болгарии занято лесами. Эти «зеленые легкие» страны славятся богатой растительностью. Болгары очень трепетно относятся к своим сокровищам и стараются сохранить нетронутым растительный мир. В любом приморском городе на улицах растет инжир, хурма, персики, гранаты, слива, яблоки и груши, какое-то немыслимое количество винограда, старые лозы которого мощно оплетают беседки, поднимаются по домам и создают огромные покрывала из зелени. Но самые незабываемые впечатления я получила от Резиденции Румынской королевы (он же ботанический сад) и Долины роз. Розы Болгарии это отдельная тема для статьи и поездки. Правительство Болгарии еще в 1945 году издало специальный закон, поощряющий выращивание роз, те, кто высаживал новые плантации роз, получали специальные поощрительные премии. Чтобы люди были заинтересованы выращивать розы, государство устанавливало высокие заготовительные цены. К настоящему времени розовые плантации в Казанлыкской долине занимают 300 гектаров. Розовое масло болгарской розы используют в парфюмерной промышленности. Без него невозможно изготовить духи. Оно используется в фармацевтической промышленности и медицине. Его применяют при головных болях, как противовоспалительное и болеутоляющее средство. Болгарию называют страной роз и это абсолютная правда. Все побережье, вся зона отелей утопает в кустах роз, это непередаваемое зрелище и наслаждение!

А теперь о чистоте. Здесь очень, очень чисто! Везде — в зоне отелей и пляжей, в городах, и в самом море — чисто! Даже не верится, что это тоже самое Черное море, что и у нас! Но какое же оно лазурное и прозрачное!

Пробегусь по побережью, а оно достаточно длинное — 300 километров.

10 км занимает курорт Солнечный берег, или — Слынчев-Бряг. История Слынчева Бряга началась в 1957 году, когда было решено построить рядом с Несебром, старейшим европейским городом, основанном почти три тысячелетия назад на небольшом полуострове, курортный комплекс. К его строительству приступили в 1958 году. На Солнечном Берегу более 200 отелей, разных категорий и застройка новых продолжается. Невысокие цены на проживание в отелях 2*, 3* привлекают студентов и молодежь из Германии, Англии и других европейских стран. Увы российских студентов здесь мало, а зря. В городе нет проблем с питанием, кафе и рестораны есть на каждом углу. Слынчев Бряг (Болгария) — самое «тусовочное» место молодежи в Болгарии. Здесь работают ночные бары и дискотеки. Например, этим летом начнет встречать молодежь отель Cook’s Club Sunny Beach, входящий в состав отелей Thomas Cook Group. Который построен исключительно для 20-летних. На Слынчев-Бряге есть прекрасные 4* и 5* звездочные отели для состоятельных туристов, поэтому каждый гость выбирает то, что ему подходит. Туристам предоставляют гостиницы всех категорий с различными опциями, в том числе по любимой русскими и немцами системе all inclusive.

Слынчев-Бряг отличается от других болгарских курортов более демократичными ценами. Песчаные пляжи чередуются с галечными, вдоль всей линии проложены променады по которым можно гулять тихими безветренными вечерами, вдыхая аромат цветов, можжевельника и всевозможных хвойных и не только. Все пляжи в Болгарии либо муниципальные, либо находятся в концессии.

Для семейного отдыха я бы порекомендовала RIU Helios 4*, который работает на базе all inclusive. У отеля невероятно зеленая и ухоженная территория с восхитительными цветниками и розариумом, комплексом бассейнов и песочным пляжем.

Развлечений в Слынчев-Бряге хоть отбавляй. В центре курортной зоны находится Луна-парк с аттракционами для детей и взрослых, на городской набережной полно кинотеатров. Отдыхающим предлагают разнообразные автобусные экскурсии по туристическим достопримечательностям, прогулки на квадроциклах, сафари на джипах, боулинг, прокат электроскутеров. И что меня порадовало, что в 2015 году болгары восстановили международный конкурс исполнителей болгарских песен «Золотой Орфей», если кто помнит, его нам показывали в далеком детстве по телевизору. В нем в 1975 году взяла Гран-При: Алла Пугачёва, за исполнение песен «Ты снишься мне» и «Арлекино» и в 1980 — 1-ю премию — Валерий Леонтьев с песней «Танцевальный час на солнце». Так вот сейчас «Золотой Орфей», входит в культурную программу центра Слынчев Бряг. Любители классической музыки могут посетить концерты симфонических оркестров.

Ну и на сладкое, прекраснейший курортный комплекс «Албена». Он расположен в 30 километрах севернее Варны на северо-востоке Болгарии. Название комплекса посвящено героине драмы Йордана Йовкова. Когда-то Йовков жил в городке Добрудже (это рядом с «Албеной») и писал, вдохновляясь этим волшебным местом. Курорт был основан в 1969. Албена с одной стороны омывается водами теплого моря, а с другой — к нему примыкает Балтата — обширный заповедник, чистый воздух которого пропитан хвойными ароматами. Когда-то фракийцы звали это место «Долиной весны», а римляне Гераниум -«Место Здоровья». В начале ХХ веке здесь была заболоченная степь, а сейчас райский уголок с идеальным для отдыха климатом, утопающий в зелени и цветах. Гостиничные комплексы Албены были спроектированы группой архитекторов под руководством Николы Ненова. Все они имеют форму лестницы, чтобы обеспечить поток солнечного света для каждого этажа. Стиль Албены не изменился, но был реконструирован и модернизирован. Каждый год курорт становится все краше и краше. Сегодня Albena Resort это маленький городок, где находятся 33 отеля, современный спортивный комплекс, аквапарк и современный медицинский центр, в котором одновременно может принимать процедуры более 300 пациентов. Если большинство отелей закрываются в зимний период, то бальнеологический комплекс принимает круглогодично. Для их комфортного проживания постоянно открыт пятизвездочный «Фламинго Гранд Отель», пятизвездочный «Маритим Отель Парадайз», принимает гостей с апреля по октябрь.

Лучшие отели работают по системе полупансион, но практически все остальные придерживаются all inclusive. Более половины гостиниц находятся в непосредственной близости от моря. Гордость Албены — чистый ухоженный песчаный пляж, один из лучших в Европе, каждый год ему присуждают «Голубой флаг» чистоты. Его протяженность 3,5 км и он имеет небольшой уклон в море, что идеально подходит для детей. Главным преимуществом «Албены» являются гарантированные комфортные места на пляже, оборудованные бесплатными лежаками и зонтиками.

Но что покорило лично меня, это то, что природный заповедник Балтата с его девственным лесом, является частью Албены. Это уникальное пространство где курорт, похожий на волшебный сад с редкими видами деревьев и растений, с фантастическими цветниками и ландшафтными решениями сочетается с нетронутой природой. На курорте серьезные ограничения для въезда автотраспорта, внутренние перевозки исключительно на электромобилях и эскалаторах. В 2015 году курорт получил премию “Relacs — альтернативная энергия в туризме”, а 12 отелям курорта присвоено звание «Зеленый Отель». Вся вода, используемая в гостиницах и ресторанах — минеральная. Большая часть всех продуктов и овощей, предлагаемых на курорте производится на своей агробазе. И самое главное, болгары очень любят русских, повсюду очень доброжелательная и расслабленная атмосфера. Там было так хорошо, что пишу и уже хочется вернуться. Открываю раздел «Интуриста» по Болгарии и планирую следующую поездку.

«Добре дошъл!» и вам!

Туроператор «Интурист»; +7 495 775-0000

Фотографии Анны ПОПКОВОЙ.