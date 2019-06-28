Окружение продюсера Бари Алибасова призналось, что история с отравлением “Кротом” была спланированной пиар-акцией, чтобы привлечь погасшее в обществе внимание к юбилею группы “На-На”. А сам Бари Каримович своим самоотверженным “самоубийством” заслужил орден Бабченко.

БАСНЯ ПРО АЛИБАСА И КРОТА

Пришли однажды звери на собранье

В лесную чащу с целью порицанья

Того, кто репутацией своей

Бросает тень на общество зверей.

Лисица, заяц, лось, кабан, мишутка

Разнервничались прямо не на шутку,

И вся эта возникла суета

Из-за проступка кроткого крота,

Который прежде был труда героем

И аккуратным честным землероем,

Но нынче на него легла вина

В охоте на продюсера На-На.

Тот из птенцов создал певцов с ногами,

Чтоб самому питаться их деньгами.

В народе его звали Алибас,

Он был и музыкант, и… лидер масс.

Однажды захотелось Алибасу

Открыть бутылку соку или квасу.

А в той бутылке находился крот,

И Алибас крота отправил в рот!

И крот своим подслеповатым рыльцем

В желудке Алибаса начал рыться,

Ворвавшись в алибасово нутро,

Как под землёй в туннель – состав метро.

Продюсеру внутри прочистив трубы,

Крот совершил свой рейд довольно грубо.

Взревел от боли бедный Алибас,

Исторгнув стон, как старый контрабас!

Сей факт зверям поведала лисица,

Призвав крота немедля объясниться!

И молвил крот, прикрыв свои глаза,

Которые туманила слеза:

- Послушайте, прошу, ответ мой краткий,

Вы, люди, львы, орлы и куропатки,

Рогатые олени, гуси, птицы

И ты, о хитрожопая лисица!

Не я виновен в муках Алибаса,

Продюсера большого экстра-класса,

Не я когтями драл его живот,

Чтоб вычистить внутри трубопровод.

В ту ночь, поверьте, я не свиристелка,

Но к Алибасу приходила… белка!

И совершила с ним циничный акт,

И это всё не выдумки, а факт!

Да, маленькая белочка-летяга,

И Алибас поймал её, бедняга!

Поймал, представьте, белочку, а та

Свою вину спихнула на крота!

Теперь она живёт у Алибаса,

От белочки упоротого в мясо.

Что делать, если люди ловят белок –

Фантазии масштаб у них не мелок!