Я грузинофил. Вплоть до иррациональности. Так получилось. В 82-м на гастроли в Питер, на сцену БДТ прибыл театр Шота Руставели и наши администраторы, убоявшись своего грузинского коллегу, завалившего бухгалтерию дарами из Сакартвело, препоручили мне его принимать. Показал где автобаза Гипротеатра, свозил в контору занимающуюся расклейкой афиш, разгрузил фуру с декорациями по карманам сцены, повыпивали. Славный Серго, добросердечный и открытый. Мне невдомёк тогда было — чего так испугались мои старшие товарищи. Теперь понимаю. БДТ и тогда был образцовым заведениям в делопроизводстве и отчётности. 80-е были на дворе и разница в финансовой дисциплине в разных регионах СССР была разная.

После меня накрыло культурным шоком — мало чего видел на театрах сравнимого со спектаклями Роберта Стуруа. «Кавказский меловой круг», «Ричард III», ещё несколько постановок познакомили меня тогдашнего, малообразованного гопника из Курска, с Высоким Театром.

Тогда-то и был очарован грузинским людьми. Рамаз Чхиквадзе, Кахи Кавсадзе… невыносимо могучие в своём темпераменте. Влюбился в театр, в Грузию, в грузин.

Эту любовь во мне не смогли нарушить ни ограбившие меня спящего в купе два ухаря, ни пытавшийся угнать бэху Дыховичного ещё один представитель этого замечательного народа — 90-е, хуле. И когда грузины в самом начале воевали со своим согражданами — абхазами и осетинами, я как-то клонился больше к грузинам. В те времена политика меня как-то не интересовала и казалось, что у человека есть две национальности — хороший человек или плохой. Но после прислушался к переводу русофобских и, давайте уж правду — нацистских речей Гамсахурдиа, посмотрел на многотысячные толпы грузин рукоплескавши ему и… всё равно дружил с Мамукой Кикалейшвили. Грузины же такие разные.

И даже в исторический момент 08.08.08 во мне ещё обнаруживались голоски сочувствия, но уже тише, еле слышно — грузины стреляли в наших миротворцев, они напали на своих сограждан и стреляли в тех, кто им мешал их уничтожить.

Окончательно я перестал верить в грузинскую государственность, в их тосты, которые про любовь в нам, русским, с появлением на арене их национального цирка Саакашвили. Вернее, думал, что окончательно, но после, по прошествии некоторого лекарственно времени снова стало клонить в их сторону — думал, сейчас всё наладится, появятся разумные политики… вино ихнее снова стану пить… съезжу к ним…

Напраслина. Грустно до невыносимости.