Прямая линия

Героем завтрашней прямой линии станет коллективная Чемодановка. И дело даже не в проклятом русском бунте, который пока что ограничился подожженным неизвестно кем старым сараем. Дело – в отсутствующей власти. Москва всосала в себя не только 25 миллионов человек [Читать...]

Путин на этих своих прямых линиях похож на врача. Не на выдуманного доброго врача из гуманистического агитпропа, а на подлинного – опытного, циничного, усталого “специалиста”, который знает, что очередь больных к нему – бесконечна, с черного хода стоит [Читать...]

- Здравствуйте, Владимир Владимирович! Ваня Ванякин из Верхних Волдырей. У нас тут есть проблема – скоро загнемся мы тут все нафиг. – Здрассьте, Ваня. У нас тут на связи губернатор Верхневолдырского края. Это хороший крепкий край, хороший губернатор. [Читать...]