Коллективную Чемодановку Путин снова не услышал.
Как и коллективный Шиес, и миллионы матерей-одиночек, которые в бессчетных русских райцентров колотятся в беспросветной бедности.
Вместо этого русский народ кривляясь изображала блогерская перхоть с шаурмой, чиновная сволочь с детской кроваткой за 1000 евро и клоуны-”политологи”.
Путин четыре часа общался с фальшивой массовкой, которую ему организовала дворня из администрации, и коллективная Чемодановка смотрела на президента как на пустое место.
Прямая линия
Коллективную Чемодановку Путин снова не услышал.
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