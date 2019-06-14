Позитивные «мелодии» Пушкина

В прошедшие выходные московский Сад «Эрмитаж» превратился в музыкальное театрализованное фестивальное пространство – «Пушкин – ФЕСТ», посвященный празднованию 220-летней годовщины со Дня Рождения величайшего русского поэта и писателя – Александра Сергеевича Пушкина (1799 – 1837). Замечательный фестиваль «Пушкин-ФЕСТ» организован при поддержке Департамента культуры города Москвы.

Многочисленные творческие площадки Сада «Эрмитаж» погрузились в музыкально-поэтическую атмосферу гениальных произведений и эпохи А.С. Пушкина: вечера с симфоническим оркестром, театральные постановки, оперы, образовательные интерактивные программы, викторины, тематические и танцевальные мастер-классы для детей и взрослых.

В основную программу пушкинского фестиваля вошли оперные и поэтические выступления известных театральных трупп, в открытом пространстве на разных сценах Сада «Эрмитаж» прошли постановки: Московского драматического театра художественной публицистики – спектакль «Сказки А.С. Пушкина», Камерного оперного театра-содружества «Гомер» с оперными постановками «Алеко» С.В. Рахманинова и «Моцарт и Сальери» Н.А. Римского-Корсакого, Московского драматического театра «Бенефис» – спектакль «Наш Пушкин», «Мастерской Олега Буданкова» и других творческих коллективов.

Наиболее яркие культурные события праздничного фестиваля состоялись в театре Новая Опера: оперные постановки «Евгений Онегин» П.И. Чайковского и «Руслан и Людмила», дирижер Андрей Лебедев, опера «Пушкин» Константина Боярского, дирижер Ян Латам-Кениг, музыкально-поэтические представления «Евгений Онегин» (чтец – заслуженный артист России Дмитрий Дюжев) и «Солнечный мир А.С. Пушкина» (чтец – заслуженный артист России Павел Любимцев).

Мне посчастливилось насладиться прекрасными произведениями А.С. Пушкина на концерте «Солнечный мир А.С. Пушкина» состоявшийся в театре Новая Опера. Знаменитый актер, путешественник, заслуженный артист России Павел Любимцев повел зрителей в восхитительное путешествие по «солнечному миру» поэзии, сказочных повествований и драматургии А.С. Пушкина в сопровождении музыкальных произведений пушкинской тематики, исполненных талантливыми музыкантами старейшего и авторитетного Национального академического оркестра народных инструментов России имени Н.П. Осипова под руководством художественного руководителя и главного дирижера знаменитого Владимира Андропова.

Прозвучали великолепные музыкальные произведения, фрагменты из опер, романсов, миниатюр известнейших русских композиторов на поэзию и драмы А.С. Пушкина: Г.В. Свиридов «Тройка», С.В. Рахманинов «Не пой, красавица, при мне», Б.С. Шереметьев «Я вас любил», Н.А. Римский-Корсаков «Море и Синдбадов корабль» и «Ария Лебедь-птицы», А.К. Лядов «Баллада про старину», А.К. Глазунов «Русская фантазия», П.И. Чайковский «Экозес» и многие другие.

Главные оперные партии исполнили талантливые солисты театра Новая Опера – Мария Буйносова (лауреат международного конкурса), Александр Тюпа (лауреат международных конкурсов), Андрей Борисенко.

Несмотря на то, что сюжетная линия почти каждого произведения А.С. Пушкина окрашена нотами глубокого трагизма и переживаний, в заключении всегда звучит солнечная позитивная «мелодия» Великого Поэта, творящая радостное и солнечное настроение, преобразовывающая грустные и пессимистические мысли и думы читателя на счастливый и радостный всепрощающий лад. Именно такой великий замысел творчества А.С. Пушкина раскрыл зрителям Павел Любимцев в путешествии по «Солнечному миру».