Виды вирусов – описание от магазина компьютерной техники

Компьютерный вирус-программа, набор алгоритмов, она разработана для того, чтобы нанести вред персональному устройству, чтобы получить доступ к нему, для определения паролей. Вирусы могут быть скопированы самостоятельно, также заражать специальным кодом файлы, различные системы, которые находятся в вашем устройстве. Вирусы получили название по аналогии с биологическими вирусами, которые вызывают заболевания у людей. Для развития, обычному вирусу требуется живой организм, в нем он может создавать копии. Также компьютерному вирусу для размножения требуется заражать больше компьютеров.

Разновидности компьютерных вирусов

Вирусные системы подразделяются на 2 варианта:

· вирусы;

· черви.

Они могут передаваться с помощью специальных файлов, которые скачиваются из интернета, а также имеются на определенном диске. Вирусы часто переходят из интернета под видом требующихся систем. Он может внести код на одну из систем, или может маскироваться отдельной системой там, куда пользователи не заглядывают (папки с ОС, скрытые файлы). Вирусы не появляются самопроизвольно. Они запускаются специальным зараженным файлом.

Черви способны заразить множество файлов в устройстве, exe файлы, системные, загрузочные. Они самостоятельно попадают в систему любого компьютера, если он не имеет специальной защиты от таких вредителей. Они попадают через различные системы общения: skype, icq, переходят через почту. Черви встречаются на разных сайтах, переходят в основном только по интернету.

Например, когда один из ПК в сети будет заражен, то он может передаваться на другие устройства, поражая заболеванием при этом разные системы в устройстве. Они создаются под распространенные системы, предназначенные для всех пользователей. К примеру, на один из распространенных браузеров –«Google» мошенники пытаются написать специальную систему, создать вредоносный код. Заразив одну программу, можно заразить множество устройств пользователей, пользующихся этой системой. Одним из надежных защитных функций от таких червей является регулярное обновление вашей операционной системы в устройстве. Некоторые пользователи пренебрегают обновлениями и часто жалеют в дальнейшем, так как страдают от проникновения вирусов.

Вирусы компьютерные виды и их названия

В современном мире имеется много видов компьютерных вирусов. Они подразделяются на:

· файловые — располагаются в зараженной системе, активируются, если пользователь включил программу;

· загрузочные — заражаются при загрузке «windows», попадая в автозагрузку, когда вставляется флешка;

· макровирусы-скрипты, они имеются на сайтах, их могут переслать по почте, в word, excel. Они осуществляют разные функции, которые имеются в компьютере. Макровирусы пользуются незащищенностью ваших программ.

Какие бывают вирусы компьютерные

Разновидности:

· шпионы;

· вымогатели;

· вандалы;

· руткиты;

· кейлогеры;

· botnet.

Это основные виды вредителей, встречающиеся в устройствах, их существует большое количество на сегодняшний день. Определенные вирусы комбинируются, имеют несколько разновидностей, форм, вариантов. Троянские программы в них вредитель проникает в ПК под видом безвредной программы, затем открывает допуск к устройству, пересылает пароли. В современном мире компьютеров появились трояны, их называют-стилеры(stealer). Они способны похитить любые пароли пользователей. После запуска они могут скопировать их, затем отправить их на почту, на хостинг мошеннику. Шпионы — способны отследить действия пользователей, узнать на какие сайты они заходят, что они делают на своем персональном устройстве. Вымогатели — это винлокеры, они блокируют доступ к ПК, могут требовать деньги.

Вандалы – заблокировать доступы к сайтам антивирусов, допуск к системам. Руткиты-гибриды, они имеют в себе разные вирусы. Они могут получить доступ к устройству-ПК. Также они могут маскировать разные вирусы, прочитать информацию в вашем устройстве, узнать о процессах, происходящих в нем. Botnet-это крупные сети из зараженных устройств-«зомби». Они могут применяться для сайтов, кибератак, используя другие зараженные устройства. Данный вид является распространенным, его сложно определить. Антивирусные системы могут не знать об их присутствии. Устройства могут быть заражены, не подозревать о существующей проблеме. Кейлогеры-шпионы на клавиатуре устройств, которые способны перехватывать все, что вы вводите с сайтов, пароли, переправлять их.

Способы передачи вредителей

К путям заражения можно отнести:

· уязвимость ОС;

· незащищенность браузера;

· низкое качество антивирусной программы;

· сменные носители.

Лучшая защита ОС – это регулярное обновление ОС, использование новой версии в устройстве. Браузеры становятся уязвимыми из-за того, что они устарели. Их можно лечить регулярными обновлениями, потому что могут возникнуть проблемы, когда вы скачиваете плагины для браузера с различных ресурсов. Антивирусы это бесплатные программы, имеют небольшие функциональные возможности по сравнению с платными. Однако, платные не гарантируют 100 % эффекта в защите устройства. Специалисты также не рекомендуют переходить по непроверенным ссылкам, на незнакомые сайты. Сменные носители-вирусы переходят автоматически с носителя, флешек, других сменных носителей.

Факторы инфицирования

Одним из основных признаков заражения устройств является сильная перегрузка в процессе работы. В том случае, когда медленно функционирует ПК, то необходимо обратиться к программисту, вызвать специалиста. Медленная загрузка является одним из факторов поражения вашего устройства. Специалисты также не рекомендуют заходить пользователям на непроверенные сайты. Сменные носители-вирусы переходят с зараженных, подготовленных флешек, а также других сменных носителей.

Чтобы защититься от всей этой напасти, необходимо задуматься об антивирусах. Проще всего об этом можно узнать в интернете. Например, на данной странице у вас есть возможность ознакомиться с тем, какие варианты может предложить интернет-магазин компьютерной техники https://besthard.ru/ либо на другом ресурсе по вашему желанию.