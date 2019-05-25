О бедных детях – “заложниках” родителей..

Была такая история в 90-х в 303-ей школе Петербурга. Пришла молодая учительница русского языка и убедилась, что отличница – девочка десяти лет – в русском языке явно не тянет на пятерки. В диктантах делает ошибки. И стала ставить реальные оценки. То тройку, то четверку, а иногда и двойку.

Родители одолели жалобами все районо и гороно. И не только жалобами. Уже в ходу были малиновые пиджаки. И директрисса поставила вопрос ребром – либо учительница пишет заявление об уходе, либо не портит показатели ребенку.

Учительница вызвала этого десятилетнего ребенка и спросила , дескать, не стыдно ли ей будет получать незаслуженные пятерки? Та сказала, что нет.. Не стыдно..

И учительница в ее диктантах исправляла КРАСНЫМИ яркими чернилами ошибки – и выводила пятерки. Думала, что у ребенка хоть совесть или неловкость обнаружится. Ну как за пять ошибок пятерку получить?

Ни у родителей, ни у ребенка неловкость не случилась.. А вот дети в классе были в шоке.. Как так? Как может УЧИТЕЛЬНИЦА поступать именно так? Несправедливо? Учительница ушла из школы.

К чему это я? Да насчет якобы травли ребенка Алсу.. Неловкости там тоже не случилось и не случится.. Это – генное..