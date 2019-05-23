Выступление Зеленского на интернет-форуме в Киеве обескуражило.

Это – Махновщина 2.0. Матрос Дыбенко ставший наркомом по морским делам.

Неньку, безусловно, ждет гражданская война и кровавый термидор. Порошенко будут вспоминать как отца нации и мудрого государственного деятеля.

Если Коломойский его не расстреляет, Петр Алексеевич триумфально вернется на гетманскийи престол и начнет погромы.