Выступление Зеленского на интернет-форуме в Киеве обескуражило.
Это – Махновщина 2.0. Матрос Дыбенко ставший наркомом по морским делам.
Неньку, безусловно, ждет гражданская война и кровавый термидор. Порошенко будут вспоминать как отца нации и мудрого государственного деятеля.
Если Коломойский его не расстреляет, Петр Алексеевич триумфально вернется на гетманскийи престол и начнет погромы.
{ 23 мая 2019 }
Махновщина 2.0
Выступление Зеленского на интернет-форуме в Киеве обескуражило.
$LF
Оставьте комментарий
|««« Лазарев