{ 23 мая 2019 }

Махновщина 2.0

Рубрики: [Фейсбук]  

Выступление Зеленского на интернет-форуме в Киеве обескуражило.
Это – Махновщина 2.0. Матрос Дыбенко ставший наркомом по морским делам.
Неньку, безусловно, ждет гражданская война и кровавый термидор. Порошенко будут вспоминать как отца нации и мудрого государственного деятеля.
Если Коломойский его не расстреляет, Петр Алексеевич триумфально вернется на гетманскийи престол и начнет погромы.

Сергей Мардан


Похожие посты:

Нет похожих(( Может быть это подойдет: Про Евровидение.

$LF

Оставьте комментарий



«««