Латынина : “А не замахнуться ли на Иисуса нашего Христа?” Замахнулась. Как в лужу…
Помните Бога Кузю? ну того скорбного умом “аватара”, который окормлял паству из таких же больных?
Вот напоминает мне Латынина этого Бога Кузю. И паства у нее есть. Разевающая от восхищения рты.
Я, к сожалению, не могу написать рецензию на ее книгу “Иисус”- я не знаю как пишут отзывы на откровенную словесную лабуду. Опупею. Прочитать ЭТО человеку с нормальным рассудком сложно – месиво цитат с пояснениями автора.
Итак, новые ляпы Латыниной. Теперь уже в ИСТОРИЧЕСКОМ исследовании “Иисус”. Первые 30 страниц. Дальше не могу. От хохота.
“Короткие, редеющие на лбу волосы были тщательно зачесаны назад…”
( А кто-то сомневается, что волосы растут на лбу? да еще и редеют.. и там же лысины появляются . Лоб – это лысина потому что..”
“Ирод устроил в орлином гнезде дворец, за которым располагались склады, бараки и казематы ”
( Ирод он такой. И в орлином гнезде угнездится. Вместе с казематами.)
” Пустыня в Иудее была местом, где самозарождались пророки и разбойники”
( ну да.. в песке да под палящим солнцем еще и не такое самозародится.. Для чего пустыня-то и нужна?)
” Чтобы выкурить их, Ирод прибег к ХИМИЧЕСКОМУ оружию: он спустил с утесов железные ящики, и воины, стоявшие в них, бросали в пещеры пылающие головни и рубили всех, кто выскочит.”
( угарного газа, конечно , было маловато для химической атаки, поэтому пришлось действовать мечом.. А вот интересно – рубили всех, заскакивающих в железные ящики? Или как?)
” Ее обитатели, забившиеся на вершину бесплодной горы в бесплодной пустыне, не представляли для Рима никакой стратегической угрозы”
( Грустная история – забившиеся на вершине горы обитатели. Шли вверх, карабкались – и забивались, забивались.. Всю вершину забили. До упора. Хоть и бесплодную.”
“Они были в лучшем случае просто идолами — деревянными чурбанами, бронзовыми чушками, камнями и красками.”
( камнями еще могу понять.. а краски? “синий, серый, голубой – не угнаться за тобой?” – тоже идолы? )
“Услышав слова этой книги, царь разодрал одежды свои и начал масштабную кампанию религиозного очищения.”
( Это про меня. Так и хочется разорвать одежды и начать кампанию очищения .. От скверны в литературе..)
” Все эти чудеса носят ярко выраженный военно-прикладной характер.”
( а кто бы усомнился? Хождение по водам – это новый эсминец с ядерной тягой, накормить хлебами несколько тысяч человек – это раздача сухого пайка, исцеление слепых – новый вид противоэлектронного глушащего устройства).
“Со времени Возрождения любой образованный европеец среди богов античного пантеона чувствовал себя как рыба в воде.”
( уточнения хотелось бы – какая рыба – карась или или щука? Можно развить тему – На то и щука в воде, чтобы античные боги не дремали..)
“Боги Древнего Ханаана не были частью европейского культурного багажа.”
( какая жалость.. бескультурная Европа.. нет, чтобы сложить в одну корзину ханаанских богов, а в другую – античных. Чтобы не разбились при переезде.)
“Народ всегда был должен поклоняться своему богу. Поклоняться чужим богам было запрещено, точно так же как американскому военнослужащему запрещено, к примеру, слушаться чужого, а не американского президента”
( вот она – тоталитарная система. У либералов, к счастью, свобода – они слушаются чужого президента)
Там еще масса глупостей. Мне лень все приводить.. Ну вот такой у наших либералов – Бог Кузя.. кесарю – кесарево.. Латынина – аватар..