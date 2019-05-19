Латынина : “А не замахнуться ли на Иисуса нашего Христа?” Замахнулась. Как в лужу…

Помните Бога Кузю? ну того скорбного умом “аватара”, который окормлял паству из таких же больных?

Вот напоминает мне Латынина этого Бога Кузю. И паства у нее есть. Разевающая от восхищения рты.

Я, к сожалению, не могу написать рецензию на ее книгу “Иисус”- я не знаю как пишут отзывы на откровенную словесную лабуду. Опупею. Прочитать ЭТО человеку с нормальным рассудком сложно – месиво цитат с пояснениями автора.

Итак, новые ляпы Латыниной. Теперь уже в ИСТОРИЧЕСКОМ исследовании “Иисус”. Первые 30 страниц. Дальше не могу. От хохота.

“Короткие, редеющие на лбу волосы были тщательно зачесаны назад…”

( А кто-то сомневается, что волосы растут на лбу? да еще и редеют.. и там же лысины появляются . Лоб – это лысина потому что..”

“Ирод устроил в орлином гнезде дворец, за которым располагались склады, бараки и казематы ”

( Ирод он такой. И в орлином гнезде угнездится. Вместе с казематами.)

” Пустыня в Иудее была местом, где самозарождались пророки и разбойники”

( ну да.. в песке да под палящим солнцем еще и не такое самозародится.. Для чего пустыня-то и нужна?)

” Чтобы выкурить их, Ирод прибег к ХИМИЧЕСКОМУ оружию: он спустил с утесов железные ящики, и воины, стоявшие в них, бросали в пещеры пылающие головни и рубили всех, кто выскочит.”

( угарного газа, конечно , было маловато для химической атаки, поэтому пришлось действовать мечом.. А вот интересно – рубили всех, заскакивающих в железные ящики? Или как?)

” Ее обитатели, забившиеся на вершину бесплодной горы в бесплодной пустыне, не представляли для Рима никакой стратегической угрозы”

( Грустная история – забившиеся на вершине горы обитатели. Шли вверх, карабкались – и забивались, забивались.. Всю вершину забили. До упора. Хоть и бесплодную.”

“Они были в лучшем случае просто идолами — деревянными чурбанами, бронзовыми чушками, камнями и красками.”

( камнями еще могу понять.. а краски? “синий, серый, голубой – не угнаться за тобой?” – тоже идолы? )

“Услышав слова этой книги, царь разодрал одежды свои и начал масштабную кампанию религиозного очищения.”

( Это про меня. Так и хочется разорвать одежды и начать кампанию очищения .. От скверны в литературе..)

” Все эти чудеса носят ярко выраженный военно-прикладной характер.”

( а кто бы усомнился? Хождение по водам – это новый эсминец с ядерной тягой, накормить хлебами несколько тысяч человек – это раздача сухого пайка, исцеление слепых – новый вид противоэлектронного глушащего устройства).

“Со времени Возрождения любой образованный европеец среди богов античного пантеона чувствовал себя как рыба в воде.”

( уточнения хотелось бы – какая рыба – карась или или щука? Можно развить тему – На то и щука в воде, чтобы античные боги не дремали..)

“Боги Древнего Ханаана не были частью европейского культурного багажа.”

( какая жалость.. бескультурная Европа.. нет, чтобы сложить в одну корзину ханаанских богов, а в другую – античных. Чтобы не разбились при переезде.)

“Народ всегда был должен поклоняться своему богу. Поклоняться чужим богам было запрещено, точно так же как американскому военнослужащему запрещено, к примеру, слушаться чужого, а не американского президента”

( вот она – тоталитарная система. У либералов, к счастью, свобода – они слушаются чужого президента)

Там еще масса глупостей. Мне лень все приводить.. Ну вот такой у наших либералов – Бог Кузя.. кесарю – кесарево.. Латынина – аватар..