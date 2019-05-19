Серёжа выступил неплохо. Прямо скажем, успешно выступил на фоне прошлогоднего провала российской участницы. В этом и состояла его задача – снова поднять рейтинг страны в европейском песенном гей-параде. Он с ней справился, хотя киркоровские греки написали очень посредственную песню. Но Серёжа её спел хорошо. Если бы в конкурсе приняла участие украинка Maruv, уверен, что Лазарев не попал бы в тройку. Maruv имела бы все шансы победить. У неё был реально очень крутой номер, да и сама она классная! Впрочем, как и остальные призёры украинского отборочного тура. В этой области Украина явно сильнее не только российских исполнителей, но и остальных европейских участников Евровидения. Поэтому Сергей должен быть доволен. А что касается моих личных симпатий, то они были на стороне девушки из Сербии. Она единственная, кто пела на своём родном языке, не обращая внимания на общепринятую англоязычную тенденцию. К сожалению, мы не можем себе позволить подобной роскоши, поскольку русский язык в представленной на конкурс песне наверняка был бы украшен очередным песенно-текстовым шедервом от престидижитатора отечественной рифмы марвихера Гуцерпицера. Так что радуйтесь успеху Серёжи и не ропщите на судьбу!
{ 19 мая 2019 }
Сергей Лазарев на «Евровидении»
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