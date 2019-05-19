Сергей Лазарев на «Евровидении»

О ПРЕДСТОЯЩЕМ ЮБИЛЕЙНОМ КОНЦЕРТЕ – Сейчас я готовлю к выпуску свой четвертый студийный сольный альбом. Альбом выйдет в ноябре месяце и после этого накануне моего 30-летия, так случилось, что в следующем году, 1 апреля мне уже бабахнет 30 [Читать...]

Сергей Лазарев стал лидером мирового чарта iTunes с новой песней “В самое сердце”. – Ааааааааа! ДАААААА! Официально! 1 место в iTunes !!!!! хахах! НЕВЕРОЯТНО!! Спасибо, друзья! Я так рад, что вам понравилась песня!! Спасибо автору, Александру Пенкину, и [Читать...]

Премия «Муз-ТВ-2012» спровоцировала еще один скандал: не получивший ни одного приза Сергей Лазарев отказался бесплатно выступать на традиционном концерте в Казахстане – копии московской церемонии. Певец заявил о том, что он всегда шел навстречу каналу «Муз-ТВ», так как [Читать...]

Четвёртый сезон шоу «Голос страны» стартовал на украинском канале «1+1» вечером 2 марта 2014 года. Один из наставников, Сергей Лазарев, уверен, что в сложное время программа должна выходить в эфир, чтобы подарить украинцам положительные эмоции. – Многие крутят [Читать...]

Большой сольный концерт Сергея Лазарева, который будет приурочен к 30-летию артиста и выходу его нового альбома «Лазарев», состоится в концертном зале «Север» СК «Олимпийский» 30 марта. Этот релиз стал четвертой по счету сольной пластинкой музыканта. В него вошло [Читать...]