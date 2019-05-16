В городе моего детства, прямо за центральной площадью, стояло здание спортивного общества «Спартак». Я одно время занимался там велосипедным спортом в надежде, что мне выдадут настоящий спортивный велосипед «Старт-Шоссе». Не выдали. Поэтому я из велосипедной секции перешел в [Читать...]

Церковь много столетий была более-менее эталоном вкуса своей эпохи, а сейчас стала заказчиком кошмара вовсе не потому, что она, Церковь, чем-то особенно зла и плоха. Это произошло потому, что она состоит из людей. А с людьми у нас [Читать...]

ГЛЕБ ЯКУНИН Главный, с точки зрения “Нового Взгляда”, борец с осью Госбезопасность – Церковь С 988 года православие стало на Руси государственной религией. Вместе с крещением князем Владимиром была принята византийская модель отношений государства и Церкви – цезарепапизм, [Читать...]

Не получается у меня принять церковную точку зрения на суррогатное материнство. Церковь настаивает на биологии, кровном родстве, на его первостепенной важности, святости даже. А ведь именно Христос – отменяет биологию, отменяет приоритет всего предзаданного (законом ли, природой ли, [Читать...]

Синод Русской православной церкви сформулировал своё отношение к суррогатному материнству. Дети, рождённые от суррогатных матерей, креститься будут только после покаяния родителей или в сознательном возрасте. – Ребенок, рожденный при помощи «суррогатного материнства», может быть крещен по желанию воспитывающих [Читать...]