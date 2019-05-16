{ 16 мая 2019 }

Церковь

Рубрики: [Фейсбук]  

Происходящее в Екатеринбурге – хуже, чем история с Пусси Райот.
Она даже хуже, чем украинский томос.
Церковное начальство не просто условную каноническую территорию теряет, оно теряет доверие 30-летних.
Последнее советское поколение, те кому сегодня 45-50 лет были самой легкой паствой. Они пришли в Церковь на волне эйфории начала 90-х.
Та Церковь была Церковью мучеников, Церковью диссидентов и узников совести.
Неприкаянные в своем внезапном сиротстве бывшие советские люди стояли за литургией в храмах, превращенных их отцами и дедами в руины, где бывшие окна были наспех заколочены фанерой и на пустых стенах висели почерневшие “домашние” иконы, потому что других не было.
Это было лучшее время для Русской Церкви. Она миссионерствовала просто фактом своего существования. Просто тем, что она была, а ее гонитель – советское государство – нет. И слабая, бедная, выстоявшая в гонениях Русская Церковь стояла посреди хаоса, который раньше назывался СССР.
Ничего лучшего 25-летний неофит даже не мог себе представить. Это был именно тот христианский идеал нестяжательства и неотмирности, который валил наповал.
Что 25-летний видит сейчас?
Церковь государственную, Церковь торжествующую Церковь сильную и богатую.
Когда сильный берет по праву сильного, в этом ничего удивительного нет. К этому все давно привыкли. Но не может Церковь брать по этому праву.
То, что происходит в Екатеринбурге, то, что происходило с Исакиевским собором – какое-то необъяснимое помутнение рассудка церковного начальства, которые историю Церкви сдавали как предмет в семинариях и академиях.
Последние 300 лет российской истории просто кричат о том, что опаснее государственного статуса для Церкви ничего нет. Любовь власти смертельна не только в переносном, но и в прямом смысле. И если 100 лет назад эта любовь закончилась Бутовским полигоном, то зачем снова идти тем же самым гибельным путем?

Сергей Мардан


Похожие посты:


  1. Церковь

    2. Церковь

    В городе моего детства, прямо за центральной площадью, стояло здание спортивного общества «Спартак». Я одно время занимался там велосипедным спортом в надежде, что мне выдадут настоящий спортивный велосипед «Старт-Шоссе». Не выдали. Поэтому я из велосипедной секции перешел в [Читать...]


  2. Церковь

    3. Церковь

    Церковь много столетий была более-менее эталоном вкуса своей эпохи, а сейчас стала заказчиком кошмара вовсе не потому, что она, Церковь, чем-то особенно зла и плоха. Это произошло потому, что она состоит из людей. А с людьми у нас [Читать...]


  3. ЦЕРКОВЬ В РОССИИ: НЕМНОГО ИСТОРИИ

    4. ЦЕРКОВЬ В РОССИИ: НЕМНОГО ИСТОРИИ

    ГЛЕБ ЯКУНИН Главный, с точки зрения “Нового Взгляда”, борец с осью Госбезопасность – Церковь С 988 года православие стало на Руси государственной религией. Вместе с крещением князем Владимиром была принята византийская модель отношений государства и Церкви – цезарепапизм, [Читать...]


  4. Суррогатное материнство и церковь

    5. Суррогатное материнство и церковь

    Не получается у меня принять церковную точку зрения на суррогатное материнство. Церковь настаивает на биологии, кровном родстве, на его первостепенной важности, святости даже. А ведь именно Христос – отменяет биологию, отменяет приоритет всего предзаданного (законом ли, природой ли, [Читать...]


  5. Церковь заставляет Пугачеву покаяться

    6. Церковь заставляет Пугачеву покаяться

    Синод Русской православной церкви сформулировал своё отношение к суррогатному материнству. Дети, рождённые от суррогатных матерей, креститься будут только после покаяния родителей или в сознательном возрасте. – Ребенок, рожденный при помощи «суррогатного материнства», может быть крещен по желанию воспитывающих [Читать...]

$LF

Оставьте комментарий



«««