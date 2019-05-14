{ 14 мая 2019 }

Матрица

Рубрики: [Фейсбук]  

Если мужчина заявляет, что он – Наполеон, то окружающие переглядываются с пониманием, начинают говорить с мужчиной воркующими голосами, а потом помещают его в белую комнату, обшитую мягким.

Если мужчина заявляет, что он – женщина, окружающие сразу протягивают ему платье и новые документы, начинают говорить уважительно и даже с придыханием, а потом помещают его в какой-нибудь Белый дом, чтобы он(а) оттуда мог(ла) руководить прогрессивной общественностью.

Отсюда такие новости: сёстры Вачовски переснимут “Матрицу” братьев Вачовски.

Может, пора подумать о том, чтобы мужчине, который скажет, что он – Наполеон, не руки крутить, а треуголку протягивать? Всё веселее будет.

Ольга Туханина


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