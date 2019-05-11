Артемий Лебедев поднял важный вопрос. Важный тем, что на него никто сегодня не дает ответа. Априори считается, что в случае победы немцев весь советский народ был бы вырезан или попал в рабство. Но так ли это? Оперируя только этими тезисами, мы проигрываем, потому что формулировки слишком абстрактные. А Лебедев выигрывает, потому что реальность действительно могла бы выглядеть не так. Если абстрагироваться от планов Гитлера и оценить последствия проигрыша СССР трезво, то скорее всего эти планы были бы невозможны физически – немцев на это не хватило бы чисто количественно. Я не специалист и поэтому могу тут рассуждать только умозрительно. Итак, что на мой взгляд бы произошло.

1. Раздробление СССР на несколько государств, часть из которых отходила бы под протекторат Германии. Часть – Японии. Часть – Турции.

2. Создание лояльных администраций из местного населения с подчинением Берлину, Стамбулу и Токио.

3. Насаждение на прогерманских территориях идеологии национал-социализма.

4. Постоянный вывоз сырья.

5. Ликвидация высокотехнологичного производства. Только сборка и экспорт в Центральную Европу.

6. Постоянный отбор талантливой молодёжи и вывоз ее в Германию.

7. Культ фюрера. Культ расовой теории.

Сдерживание воспроизводства – только для восполнения необходимой рабочей силы.

8. Постепенное онемечивание. В том числе в области культуры.

9. Люстрация всех, кто был связан с коммунистами. Жесткий политический надзор. Массовые репрессии и концлагеря.

10. Переписывание историии.

11. Ограничение передвижений в другие страны кроме Германии – как идеала, к которому надо стремиться.

12. Выплата контрибуций Германии держала бы эти государства бывшего СССР долгие годы в нищете и зависимости.

Погибло бы меньше наших? Возможно, что и больше в силу жесткой декоммунизации. Отсидеться не удалось бы никому. Потому что новые администрации действовали бы жестоко. Плюс бытовое предательство. Только жертвы были бы уже для нас бессмысленными. Жертвы проигравших.

В конце концов создание на территории бывшей СССР нескольких жёстко зависимых колоний с культом немецкого культуртрегера и подавлением национального самосознания.

Это было бы необходимо для того, чтобы получать ресурсы – природные и человеческие, не опасаясь восстаний и попыток отделиться.

Даже не третий мир, а какой-то четвертый. Третий рейх и четвертый мир.

Лебедев забывает, что ФРГ и Третий Рейх – разные страны с разной идеологией. И западного немца нельзя сравнивать с немцем времен гитлеровского рейха. Немец ФРГ получил свои свободы и бюргерскую культуру именно потому, что немец гитлеровский был побежден и вынужден отказаться от планов величия Германии за счет завоеванных территорий. Истреблен. Советскими солдатами. Выбита была вся пассионарная часть немцев. Победили бы немцы – они выбили бы всю пассионарность советскую. Никакого космоса. Никакого атомного оружия. Никакой культуры. Никакого Лебедева.

К тому же, как мы видим, в 91-м году почти все эти пункты были осуществлены. Только не немцами, а американцами. Вместо национал-социализма насадили идеологию потребления. Вместо культа Гитлера – культ доллара. И да – мы пьем баварское. Но это – не трофейное баварское. Что уж там. И то, что сейчас идет возрождение российского мировоззрения в том числе через культ предков, боровшихся с нацизмом – это важно. Жертвы все же не были напрасны. 27 миллионов погибли не зря. Россия не может исторически и геополитически быть колонией – хоть Германии, хоть всего Запада. Физически не может.