Премьера клипа ВИКТОР ДОРИН — Я ВИЖУ СЕРДЦЕМ

Музыкант Виктор Дорин не перестает удивлять поклонников своего творчества. Живет активной насыщенной творческой жизнью, не только с огромным успехом объехал с новой концертной программой всю Россию, но успел записать несколько новых композиций для нового альбома.

На днях завершились съемки нового клипа на композицию «Я вижу сердцем».

Съемки клипа были запланированы на февраль. Однако накануне съемок Виктору… приснился новый сценарий, более трогающий сердце. Это и послужило причиной переноса съемок и смены существующего сценария.

Режиссёр Семен Горов, постоянно работающий с Виктором, с радостью согласился воплотить эту идею в жизнь, не смотря на сложные локации, масштабные съёмки и большое количество участвующих в клипе актеров.

«Такого масштаба в моих видео еще не было — рассказывает Виктор. – Нам потребовались 3 съёмочных дня, с 8 утра и до 2 часов ночи. Через клип проходит 11 главных героев разных возрастов и более 50 актеров массовых сцен. Действие клипа разворачивается на фоне 6 разных локаций. За несколько минут главные герои клипа побывают в разных десятилетиях. Мы увидим неподдельные чувства, настоящую трагедию и множество остросюжетных сцен в стиле экшн. Я все три дня, в прямом смысле слова, вместе с актёрами, режиссёром и съёмочной группой путешествовал на машине времени от 80-х годов ХХ века до наших дней. Я бесконечно благодарен Семену Горову за то, что он смог так блестяще воплотить в жизнь мою, казалось бы, сумасшедшую идею. Я безмерно благодарен моей семье: жене Наталье, её брату Андрею Копылову за колоссальную поддержку в реализации и участии в этом проекте. Несмотря на дебют, они великолепно справились с задачей, сыграв роли врача и учительницы в этом видео».

Съемки были сложными не только благодаря масштабу и огромному количеству человек на съемочной площадке. Серьезной трудностью было создание реалистичных декораций, передающих атмосферу нескольких десятилетий, в которых происходили разные события клипа. Зритель увидит и 80-е, и лихие 90-е, и 2000-е, и наши дни. Непередаваемый дух разных времен был воплощён через костюмы, реквизит, локации и, конечно, игру актеров и массовки.

Как рассказал режиссер клипа Семён Горов: «Мы отсняли много невероятного материала, из которого можно смонтировать целый остросюжетный, захватывающий фильм. Так что монтаж клипа стал для нас дополнительным вызовом. Но, как нам кажется, мы с честью решили эту непростую задачу — передать зрителю за несколько минут видео всё, что мы хотели вложить в эту песню.»

Не обходит Виктор стороной и кинематограф. Режиссер-новатор Константин Богомолов пригласил Дорина сыграть роль самого себя в нашумевший кинопроект «Содержанки», в сериале прозвучали три композиции артиста: «Белым снегом», «Если нет тебя» и «Любовь-Жена»! Проект вызвал большой резонанс среди поклонников современного кинематографа, а Виктор в очередной раз с успехом продемонстрировал еще одну блестящую грань своей творческой незаурядной натуры. На Первом канале прошла громкая премьера нового сериала «Гадалка», где в главной роли сыграл Михаил Пореченков, в нем тоже звучат искренние, яркие песни Виктора Дорина «Я выберу тебя» и «Ром текила виски».

17 апреля состоится российская премьера нового клипа на песню «Я вижу сердцем», Виктору с командой удалось создать киношедевр, который зрители и поклонники талантливого музыканта смогут увидеть на всех музыкальных телеканалах России и Европы!