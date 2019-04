Премьера клипа ВИКТОР ДОРИН — Я ВИЖУ СЕРДЦЕМ

Съемки нового видеоклипа “Куда ты денешься?” певца Виктора Чайки прошли в Санкт-Петербурге. Как рассказал Виктор, режиссер клипа Сергей Кальварский подошел к работе со всей серьезностью и большим размахом. На площадке, где фактически воспроизводилась сцена репетиции из кинофильма “Веселые [Читать...]

Премьера нового клипа умершего в 2003 году Джонни Кэша состоялась на сайте британской газеты Guardian. Видеоклип на песню «She Used To Love Me A Lot» снял Джон Хиллкоут, известный картинами «Самый пьяный округ в мире» и «Дорога». Песня взята из считавшегося утерянным альбома Джонни Кэша [Читать...]

Виктор Дорин. Певец, композитор, гитарист, обладатель Премии SMG -AWARDS в номинации “Шансон года”. Обладатель Реальной Премии Телеканала Music BOX в номинации «Лучший шансон» представил релиз новой песни «Я вижу сердцем» на всех цифровых площадках страны. Такие песни появляются крайне [Читать...]

Презентация долгожданного клипа на авторскую композицию «Память из прошлого» одного из самых талантливых и успешных молодых исполнителей Витольда Петровского прошла в модном московском клубе. Поздравить певца собрались самые близкие друзья и поклонники творчества музыканта. В этот осенний день [Читать...]

Заканчивается подготовка к съемкам первого клипа на песню нового альбома Линды “Плацента”. Уже доподлинно известно, что первой будет экранизирована композиция “Золотая вода” и оператором ролика станет Максим Осадчий. Кандидатура режиссера еще не утверждена. Всего планируется снять не менее [Читать...]