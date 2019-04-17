Сейчас у нас в Новосибирской области судят учительницу. За разжигание ненависти и вражды по национальному признаку. На родительском собрании эта учительница назвала гражданку Узбекистана “хамкой” и посоветовала учить русский язык.

Прокуратура занята важным делом: пытается посадить эту учительницу. С фамилией, кстати, Оганесян. Видимо, у неё муж или, допустим, дедушка тоже из понаехавших когда-то. Учительница отработала в школе 40 лет. У школы к ней претензий нет. Но есть у прокуроров.