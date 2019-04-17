Сейчас у нас в Новосибирской области судят учительницу. За разжигание ненависти и вражды по национальному признаку. На родительском собрании эта учительница назвала гражданку Узбекистана “хамкой” и посоветовала учить русский язык.
Прокуратура занята важным делом: пытается посадить эту учительницу. С фамилией, кстати, Оганесян. Видимо, у неё муж или, допустим, дедушка тоже из понаехавших когда-то. Учительница отработала в школе 40 лет. У школы к ней претензий нет. Но есть у прокуроров.
Врачей в Кирове, гляжу, было мало.
Но к чему я – очередная новость федерального уровня. Господина Сытина в очередной раз показательно выгнали из очередной телестудии. Господин Сытин назвал сгоревших в Одессе людей “малоценным человеческим материалом”.
Ой. Да первый раз, что ли? Выгнали из студии. Никакого возбуждения никаких дел. Ведь это и есть работа Сытина – озвучивать такие вещи. Разве нет?
Учительница пойдёт под суд, а Сытин – на очередное ток-шоу. Закон один для всех, говорите? Ну да, ну да. Ага. 282-я для учителей и всяких девушек из Барнаула. А для Сытина и Ко – свобода слова.
Потому что такова политическая технология. Думаю, тех, кто такую технологию придумал, в своё время как раз и будут судить. Равно как и прокурора из нашей области. Как раз за разжигание вражды.
Это надо будет сделать – ровно перед тем, как 282 статья и прочие, подобные, отправятся на свалку истории, где им, собственно, и место.