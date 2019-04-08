{ 8 апреля 2019 }

Серебреников

Рубрики: [Фейсбук]  

Насколько ошеломительной была звериная злоба в комментариях, требующих законопатить Серебренникова до конца жизни, настолько же фальшива сегодняшняя нарочитая демонстрация экзальтированной радости большинством сторонников режиссера в связи с его переводом на подписку о невыезде.
Собственно Серебренников тут вовсе ни при чем – сегодняшняя реакция это как выход в свет, как демонстрация своим готовности внести посильный моральный вклад в борьбе за вашу и нашу свободу.
Ну, не надо пережимать, ребята!
Иначе уж больно отдает Ильфом и Петровым.

Аркадий Кайданов


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