Серебреников

Насколько ошеломительной была звериная злоба в комментариях, требующих законопатить Серебренникова до конца жизни, настолько же фальшива сегодняшняя нарочитая демонстрация экзальтированной радости большинством сторонников режиссера в связи с его переводом на подписку о невыезде.

Собственно Серебренников тут вовсе ни при чем – сегодняшняя реакция это как выход в свет, как демонстрация своим готовности внести посильный моральный вклад в борьбе за вашу и нашу свободу.

Ну, не надо пережимать, ребята!

Иначе уж больно отдает Ильфом и Петровым.