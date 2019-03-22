Толерантность

Есть вещи, которые я никогда не приму. Любое хорошее, если им злоупотреблять становится плохим. Если съесть конфетку, то у вас поднимется настроение, а если захуярить в себя килограмм сахара, то сдохнешь от передоза.

Люди ебанулись на почве толерантности. Когда все боролись за права угнетенных чернокожих, это было понятно. Но чернокожие стали свободными, равными в правах, но борьбу за их права уже было не остановить. И вот уже по всякому поводу они начинают использовать свой цвет кожи в своих интересах.

Боролись за права геев? Чудесно, это было необходимо. Но по тихоньку и эта борьба принимает гипотрофированные формы.

Но самое страшное, что вирус поражает даже те участки головы. куда раньше не попадал.

Люди стали говорить о великой трагедии немецких солдат, которые были вынуждены воевать и убивать наших соотечественников.

Люди совершенно ебанулись. Я вам напомню, что в те года у большинства германского народа была эйфория от собственной значимости. Они искренне, одурманенные пропагандой, считали себя настоящими арийцами, а вас безмозглым скотом. Они искренне считали, что евреев надо уничтожить поголовно, включая детей, а славяне, как унтерменьши и недоразвитый народ, должны работать на них. Они маршировали по площадям, пели и кричали “хай гитлер!” тоже совершенно искренне.

Львиная доля из них шли на фронт воевать во имя Рейха совершенно осознанно. И практически никто в Германии не верил в поражение. Даже, когда советские войска вошли в Берлин, дети и старики стреляли в них из окон, веря, что все равно победят, ненавидя “дикарей”, посмевших ворваться в дом высших существ.

Но даже если кто-то из них вынужденно пришел в ваш город и убил вашу бабушку, то делает ли осознание того, что он “не хотел”, но убил, его невиновным? Станет ли вам легче от этого?

-А, братан, я все понимаю, ты не виноват, работа такая, стреляй, хули там…

Та надо было ему сказать?

У любого человека есть выбор. И в Германии те немногие, кто не был одурманен всеобщим безумием, находили способы уклониться от призыва. Да, иногда путем собственной безопасности, но это их выбор.

Для меня не важно, сам пришел враг на вашу землю или нет, для меня важно, что он убивал. И мог бы вполне убить вас.

Что стало с людьми, готовыми не только прощать, но оправдывать вермахт? И самое ужасное. что среди них я вижу даже евреев. Вы то куда, блядь? Как можно куску мыла оправдывать мыловара? Надо быть конченым ублюдком и мразью, чтобы оправдывать того, кто сжигал в печах ваших предков.

Современные немцы сумели это осознать, глубоко уважаю их за принятие действий своих дедов, как преступление перед человечеством.. Уметь признавать ошибки своего народа это действительно подвиг. Многие так этому и не научились, а немцы смогли.

Но слушайте, завязывайте с толерантностью. Не совсем, конечно…Пусть себе гей-парады ходят маршем, пусть себе черные занимают ваши места на парковках, пусть себе феминистки, пусть себе кто угодно, хоть черт лысый, но прекратите оправдывать убийц…