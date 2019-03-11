Ребенок Маугли в Москве. Почему “маугли”? Звери были добрее.

Я не о матери девочки. Там все ясно – сошла с ума, пила. Все убито напрочь – и материнский инстинкт в том числе.

Я о равнодушных. То ли либерализм так всех накрыл по принципу “какое мне дело до вас до всех, а вам до меня”, то ли нормальные человеческие эмоции напрочь изжили себя – сострадание, милосердие. да даже элементарное любопытство к окружающим семьям.

Приехал к сыну в Девяткино – огромный дом, два лифта. Захожу в лифт , здороваюсь. У девушки и мужика – чуть челюсть не отвисла. От удивления. И раздражения. Какого черта? Что ты лезешь в наше личное пространство? Здороваться еще с тобой..

В блоке – шесть квартир. Никто друг друга не знает. Как-то в дверь своей квартиры билась девушка – кричала, просила слесаря вызвать.. Ей равнодушно отвечали – позвони по телефону, дикая что ли? На работу опаздываем.

Сын на работу опоздал. вызволил ее.. У нее еще и телефон не заряжался.

Это – повезло.

У меня в советские времена рядом семья жила с маленькой девочкой. Родители спились мгновенно – лет за пять.. Ребенок был брошенный. Так ее всем подъездом подкармливали, в садик устраивали – водили. Бабульки на скамеечке перед подъездом всех блюли – где, что, у кого..

Да, раздражало. Ругался про себя – опять нос не в свое дело суют.. Но ведь РАВНОДУШИЯ не было..

А здесь? Ведь и ТСЖ небось было, и управдом, которого должна была сумма долга беспокоить. И соседи рядом. И участковый . И поликлиника, куда ребенка должны были показывать..

И все – мимо..

Джунгли в сверкающем богатством городе. И в головах – джунгли.. И равнодушие.. Сплошное.

Цивилизация зомби.