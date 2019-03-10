В Австралии живет всего 25 миллионов человек. При этом они умудряются снимать первоклассное кино. В любых жанрах – сериалы, драмы, комедии и даже хоррор.

Австралия исправно поставляет мировых суперзвезд. Кейт Бланшет, Рассел Кроу, Мэл Гибсон…

Российский кинематограф снимает исключительно посредственное говно, которое не удается заставить смотреть даже 140 миллионов обладателей российских паспортов. Все настолько плохо, что страждущие граждане на полном серьезе обсуждают достоинства и недостатки фильма “Дурак”.

Есть подозрение, что русская культура давно находится в интеллектуальной депрессии и просто не в состоянии создать ничего стоящего. Собственно это касается абсолютно всего. Очень средняя, скучная литература, зацикленный на себе театр, который жив только благодаря госфинансированию и вечно вторичная русская музыка.