Бессмысленно что-то говорить о законе, предусматривающем наказание за неуважение к власти.

Это показатель ее полнейшей деградации и маниакального страха.

Какой толк говорить невменяемому, что он не в себе?

А санитары обязательно придут за этим социально опасным пациентом.

Единственно жаль, что скорая помощь у нас традиционно запаздывает.

И “Почему я должен уважать бабушку, ведь она меня даже не родила?”.

Удивляет, что автор закона, обвешанный дорогущими часами, как та мартышка – очками, сенатор, извините за выражение, Клишас, человек явно не глупый, легкомысленно пренебрегает знанием, что перцы куда как покруче, чем он, возомнив, что крепко ухватили бога за бороду,внезапно кончали весьма печально.

И вдогон: президенту под ударную руку подброшен невероятно удобный мяч – погасив его, то бишь отклонив этот самоубийственный закон, он имеет прекрасный шанс приподнять свой рейтинг и что там еще ему сейчас нужно приподнимать.

Пропустив же эту подачу, он подтвердит, что на корте ему делать уже нечего