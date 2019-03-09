{ 9 марта 2019 }

Клишас

Рубрики: [Фейсбук]  

Бессмысленно что-то говорить о законе, предусматривающем наказание за неуважение к власти.
Это показатель ее полнейшей деградации и маниакального страха.
Какой толк говорить невменяемому, что он не в себе?
А санитары обязательно придут за этим социально опасным пациентом.
Единственно жаль, что скорая помощь у нас традиционно запаздывает.
И “Почему я должен уважать бабушку, ведь она меня даже не родила?”.
Удивляет, что автор закона, обвешанный дорогущими часами, как та мартышка – очками, сенатор, извините за выражение, Клишас, человек явно не глупый, легкомысленно пренебрегает знанием, что перцы куда как покруче, чем он, возомнив, что крепко ухватили бога за бороду,внезапно кончали весьма печально.
И вдогон: президенту под ударную руку подброшен невероятно удобный мяч – погасив его, то бишь отклонив этот самоубийственный закон, он имеет прекрасный шанс приподнять свой рейтинг и что там еще ему сейчас нужно приподнимать.
Пропустив же эту подачу, он подтвердит, что на корте ему делать уже нечего

Аркадий Кайданов


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