В воздухе что-то витает.. Что-то назревает.

Либералы наглеют. Они сознают свою защищенность. Вчерашний ответ прокуратуры об экстремизме в словах писателя Быкова – это подтвердил. Не было экстремизма. Ничего не было. Эксперты это доказали. Хайли-лайкли.

Флюгеры переобуваются в воздухе. Доренко тому пример. Самый говорящий. Вещающий от имени Москвы. На “Радио Москвы”. А он вещает , что микрофон надо бы у Никиты Михалкова отобрать. Чтобы не бесогонил. А то как-то некомфортно бесам. Доренкам, невзоровым, гордонам, познерам.. Раньше молчали – а теперь вот осмелели. Хвост поднял.

У нас сейчас в стране парадоксальная ситуация. Символ – двуглавый орел – говорящий. Одна голова смотрит на Запад и просто призывает, ну поймай меня, ну хочу в клетку.. Вторая смотрит на восток – а что туда смотреть-то? Китай – он как слизень.. При опасности в раковину ныряет.

Вот и ситуация – финансы (ЦБ), СМИ, театры, академические научные институты – в полной власти либералов. В безраздельной. Армия, полиция , оборонка -в руках силовиков. И Президента. Относительно. Потому что идет внедрение пятой колонны всюду. И неизвестно, как они поведут себя в критический момент.

Сколько будет соблюдаться паритет? Тоже неизвестно. Пока Президент тянет изо всех сил – стараясь подтянуть сельское хозяйство. Чтобы без импорта смогли обеспечить продуктами страну. В случае подавления мятежа и закрытия границ.

И здесь уже не так страшна внешняя агрессия – вряд ли на неё решатся, сколько внутренний мятеж. А они уже потом подтянутся. Как с Венесуэлой. Отрабатывают, суки..

И запомните одно, местные юродивые, которые подвизгивают – а что же он , Президент, не может с ними справиться?

У НИХ давно уже НОВАЯ тактика – внедрение во все ветки власти – и противодействие.. А вы орите больше – власть виновата.. Этого от вас и ждут..

А пока – кокон паучий сжимается.. Дышать стало труднее..