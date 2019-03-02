Счастливо позабывший о профессии журналиста, виртуоз демагогических вывертов Ганапольский только что в эфире ЭХА клеймил украинских исполнителей, зарабатывающих бабки на гастролях в России, когда каждый день гибнут молодые украинские парни.

Горячий маэстро сказал, что это “гребаный стыд”

Ганапольский мастерски обосновал дебильную позицию Украины в связи с отправкой своего артиста на Евровидение.

Это был мастер-класс демагогии.

И Ганапольскому не был задан вопрос, отчего же для него вовсе не гребаный стыд получать бабки на газпромовском ЭХЕ, ежели, живя в Киеве, он по уровню декларативного украинского патриотизма даст фору какому-нибудь крикливому Ляшко или малахольному Ковтуну?