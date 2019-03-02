{ 2 марта 2019 }

Ганапольский

Рубрики: [Фейсбук]  

Счастливо позабывший о профессии журналиста, виртуоз демагогических вывертов Ганапольский только что в эфире ЭХА клеймил украинских исполнителей, зарабатывающих бабки на гастролях в России, когда каждый день гибнут молодые украинские парни.
Горячий маэстро сказал, что это “гребаный стыд”
Ганапольский мастерски обосновал дебильную позицию Украины в связи с отправкой своего артиста на Евровидение.
Это был мастер-класс демагогии.
И Ганапольскому не был задан вопрос, отчего же для него вовсе не гребаный стыд получать бабки на газпромовском ЭХЕ, ежели, живя в Киеве, он по уровню декларативного украинского патриотизма даст фору какому-нибудь крикливому Ляшко или малахольному Ковтуну?

Аркадий Кайданов


Похожие посты:


  1. Ганапольский

    2. Ганапольский

    А что этот мерзавец Ганапольский делал в России вообще? Он там что, российский паспорт не сожрал ещё? Он ведь гражданин Украины, судя по тому, что несет в эфире. Мы что, обязаны любую мразь сюда пускать? И Евгена Киселева [Читать...]

$LF

Оставьте комментарий



«««