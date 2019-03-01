Блогер Варламов посетил Новосибирск. Написал обычные гадости. Хейт, гевалт. “Он говорит правду”.

На деле одна барышня дала совершенно точное определение тексту:

“Заезжий московский мудак приехал обьяснить нам, что лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным”.

На деле лично я отношусь спокойно. Когда Варламов критикует тротуары, по которым невозможно пройти, чего тут скажешь?

Когда он начинает предлагать рецепты своей “урбанистики” – тут охватывает ужас.

Что меня в родном городе поражало всегда?

1. Эти самые тротуары, по которым невозможно пройти. Они были в восьмидесятых. Они были в девяностых. Они были при мэре Городецком. Они существуют при мэре Локте. Сердце кровью обливалось каждый раз, когда видела старика (старушку), который пытался идти пешком по нашим тротуарам. А сегодня и сама уже такая. Не могу ходить пешком зимой у нас почти нигде вообще.

Тут не могу сравнивать с большинством других городов Сибири, а ведь только такое сравнение у нас имеет значение. Говорят, что в Красноярске много лучше. Может быть. В Барнауле была вот только что – видела ровно то же, что и у нас. А возле ТЦ “Лента” – много хуже.

2. Наплевательское отношение власти к имиджу города. Это есть. Так и есть. Никому нет дела. Кто такая Янка Дягилева? Да по барабану. Есть дом с мемориальной табличкой, изба, спасибо, что не снесли. Выглядит она ужасно. Снесут, наверное, это ж в центре мрак стоит. “Калинов мост”? Ещё чего. Куда далеко ходить. Мой муж – лауреат ТЭФИ лично, плюс несколько его проектов, плюс он соавтор сериала, о котором тут Медведев говорил. Муж сейчас в Новосибирске. Интересно кому здесь? Не-а. Вообще. Не знают.

Или. Приедете в Академ, слова не найдёте о юморе. Не было его. Новосибирск – грустный город. Одесса паразитировала на юморе долгие годы (я сейчас без злобы говорю – до 2014 года, потом Одессы для меня нет). Но у нас вы даже и не узнаете ни о команде КВН НГУ, ни о “Детях лейтенанта Шмидта” (хотя все авторы – из Нска). Если вы посмотрите на программу нашего минкульта, то она похожа на программу мелкой деревни времен СССР года 1975-го, а не города-миллионника.

Личного тут нет ничего – просто потому, что такое было всегда. Новосибирцы – отдельно, а власть города – отдельно. Я как-то встречалась с губернатором нашей области. Тогда, когда я жила в Москве и называлась почему-то “новосибирская диаспора”. Представить себе, что я живу в Новосибирске и вдруг встречаюсь с губернатором – да вы что? Но если я отсюда уеду, то будет шанс. И это было бы не так и плохо, если бы это использовали в продвижении города. Нет, никто и никогда.

Варламов пишет, что Новосибирска нет на карте России как некоего мема. Ничего с Новосибирском не ассоциируется. Ему пеняют на это Академгородком.

На деле тут Варламов прав. Это же не продвигается. Хотя трёх вещей – Академа, Оперного и лучшего в России Зоопарка – достаточно, чтобы представлять город. Но с этим никто не работает.

А вот здесь я вижу отличие от соседних городов. Потому что и в Томске это не так (пытаются), и в Барнауле. У нас сидят на хвосте – мы же тупо больше, мы третий в стране мегаполис – чего ещё?

3. Варламов пишет, что Новосибирск – город для машин, а не для пешеходов. Ну-ну. При этом тут же говорит, что большинство новосибирцев – безлошадные. Не соответствует статистике. И реалиям. Проблема в том, что инфраструктура такова, что она – ни для кого. Ни для пешеходов, ни для водителей. Ещё недавно по вечерам было светло на улицах. Сейчас заменили лампочки, фонари стали не светить, а обозначать себя. Хотя, возможно, это субъективно. Или, возможно, у нас нет денег на иллюминацию по типу московской.

Я люблю свой город. Мне печально видеть его не таким, каким он мог быть. Здесь могилы моих предков, здесь мои родственники. А так меня тут ничего не держит. Муж работает на Москву, я тоже работаю, мягко говоря, не здесь. Интернет же. Можно жить хоть в Ялте, хоть в Питере. Какая разница? На столицу разве что не хватит.

Городу меньше ста пятидесяти. А его пытаются сравнивать с Парижем и Мюнхеном. Не очень корректно, мягко говоря.

С другой стороны, если власти будут себя вести так, как ведут сегодня, людей отсюда будет выдувать моментом. Да и ладно?

Кроме того, последние годы всё портит природа. Новосибирск всегда был холодным городом с ясным небом. Зимой – высокое синее небо, солнце. “Мороз и солнце, день чудесный”. Холод остался, а мрак добавился чисто московский. Низкое небо, пасмурно. Многие мои знакомые внезапно повели разговоры о том, что надо бы двигать на юга. “Хватит это терпеть”.

Может, оно и правда – хватит.