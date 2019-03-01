Журналисты

Все старшее поколение журналистов, заставшее благословенные 90-е и начало нулевых, работали на олигархов. Понятие “олигарх” в то время означало не столько наличие больших денег, сколько политического ресурса и политических же амбиций.

Поэтому олигархами были Гусинский (Медиа-Мост), Березовский, Потанин, Евтушенков и ряд других персонажей помельче.

Работа в политически ангажированных структурах не мешала Пархоменко, Манскому, Минкину, Муждабаеву, Киселеву с достоинством тратить приличные деньги, которые им платили тогдашние работодатели. Все изменилось позже.

Ничего драматичного в этом нет, они же не человека убили. Но перед тем, как натягивать на себя тогу морального авторитета было бы все же неплохо хотя бы однократно, принести гражданское покаяние.

И вот тогда можно будет показать пальцем на Баронову и с уверенностью сказать: “Распни ее!”