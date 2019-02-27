{ 27 февраля 2019 }

Почему не обмолвился о совете по культуре?

Рубрики: [Фейсбук]  

Я почему до сих пор ни словечком ни разу не обмолвился о совете по культуре?
Да потому, что тупо не врубался: нафига он нужен лично мне?
У меня с культурой свои сложные интимные отношения и не надо лезть в них с советами – сами разберемся.
Но вот сегодня я все понял: совет этот для того, чтобы чисто поржать!
Как и Рогозин в “Роскосмосе”, как Яшин в оппозиции, как Гуцериев в поэзии, как Патрушев-мл.
в сельском хозяйстве, как Канделаки в спортивном телевидении…
А по мне, чем больше смеха – тем народ здоровее!
Вот теперь и совет по культуре – не сборище геморроидальных интеллектуалов!
Все для народа!
Народ, ты чо, сука, вечно недовольный такой?!
Прикинь, какая жизнь – уссаться же можно!

Аркадий Кайданов


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