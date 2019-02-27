Почему не обмолвился о совете по культуре?

Александр Еремеев (на фото) назначен на должность директора Театра музыки и поэзии под руководством Елены Камбуровой. Решение о его назначении было принято на заседании Совета директоров театров, которое состоялось 5 мая 2015 года в Департаменте культуры города Москвы. [Читать...]

Второй Московский международный фестиваль театров кукол стартует в Москве 31 октября 2014 года. В этом году фестиваль будет посвящен британской культуре и литературе — в Московском театре кукол покажут постановки по произведениям Шекспира, Уайльда, Киплинга и других британских авторов. — Московский международный [Читать...]

До самого последнего времени представители Европейского союза бежали от культуры как чёрт от ладана. Даже соглашаясь поучаствовать в финансировании какой-нибудь культурной акции в близлежащих странах, они предупреждали: «Только не упоминайте слова «культура» и «искусство», попросите на что-нибудь другое, [Читать...]

1. Как вы оцениваете новые назначения в Совете безопасности? 2. Насколько сегодняшняя власть способна учитывать исторические уроки 1917 года? КОНСТАНТИН ЗАТУЛИН, директор Института нового зарубежья 0 0 АЛЕКСАНДР ЛЕБЕДЬ, генерал-лейтенант, экс-секретарь Совета безопасности 0 3 ГЕОРГИЙ ТИХОНОВ, председатель [Читать...]