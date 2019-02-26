Кто бы мог подумать, что мне будет реально жаль господина Малашенко.

Как вы знаете, я не люблю, когда пляшут на свежих гробах своих противников и политических оппонентов. Какими бы они ни были. Кстати, такое поведение в своё время ввели в моду наши либералы, но теперь оно привычно и повсеместно. С этим мы помаленьку оскотинились, чего скажешь.

Но перед нами сейчас тот случай, когда те, кто припоминают Малашенко всякое, ему хотя бы субъектность возвращают.

История жуткая. Сам по себе суицид, да и способ этого суицида. Человек жил в аду. Натурально ему последние годы голову негде было преклонить. Хотя никакой диктаторский режим не препятствовал ему жить в России, никто его в узилище не тащил.

Но – деньги.

Почитайте безутешную вдову. О чем речь там? О деньгах. Деньги-деньги-деньги. Сука-соперница. Деньги. “Несчастная я”. Деньги. Адвокаты, суды, все вокруг сволочи. Деньги.

Мужика разорвали бабы. На куски. Они себя вели так, как будто он давно уже умер. Сейчас он умер по-настоящему, и они продолжат.

Он сбежал, как Толстой из Ясной поляны. Он там уже умолял: отъе***есь от меня, всё отдам, только отстаньте. Не езди больше за мной, оставь меня в покое.

Сейчас Божену несёт. Она пишет и пишет. Ей потом всё, что она пишет, смогут предъявить как доведение до самоубийства. Она этого не понимает. Один умный человек ей посоветовал остановиться и все статусы снести. Божена его послала. Её добрые ФБ-друзья её поддержали. Они-то хотят продолжения банкета. Они это всё жрут ложками. Пиши, Божена, ты так настрадалась, выговорись в паблике.

Резюме.

1. Те, кто хотели наказания свыше одному из деятелей девяностых, могут быть удовлетворены. Такого и врагу, что называется, не пожелаешь.

2. Социальные сети придумывали для личного общения. Для деток и котиков. Для фоточек с отдыха. Для того, чтобы объявлять о помолвках и о разрыве отношений.

Но именно для этого социальные сети использовать и нельзя. Можно писать политические манифесты, экономические рефераты, философские трактаты и юмористические рассказы.

Нельзя: превращать свою жизнь в материал для таблоида. Крупного или мелкого. Давно это знаю, но привычка долго выветривается.