{ 26 февраля 2019 }

Яшин

Рубрики: [Фейсбук]  

В мире столько смешного, что я уже практически не смеюсь, как отслуживший в армии – в цирке.
Но повод уж больно забавный:
маленький, но самсебевеликий оппоЯшин отныне дефилирует с охраной!
И постоянно при галстухе, как большой государственный деятель!
Он грозен и прекрасен!
Чудесный пиздабол способен гениально дискредитировать все в радиусе города-героя Москвы!
Ой,бабоньки, уссуся!

Аркадий Кайданов


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