В мире столько смешного, что я уже практически не смеюсь, как отслуживший в армии – в цирке.

Но повод уж больно забавный:

маленький, но самсебевеликий оппоЯшин отныне дефилирует с охраной!

И постоянно при галстухе, как большой государственный деятель!

Он грозен и прекрасен!

Чудесный пиздабол способен гениально дискредитировать все в радиусе города-героя Москвы!

Ой,бабоньки, уссуся!