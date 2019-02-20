Под Набиуллиной, кажется, начинает тлеть земля…Только бы не затушили…

У нашей министерши , конечно, есть муж. Как водится видный либерал. очень видный. Ярослав Кузьминов – ректор высшей школы экономики. ВШЭ – одиозное либеральное гнездо, распустившее щупальцы по всей стране.

Это он управляет культурой и образованием, он собирался внедрять сексуальное образование для школьников. В младших классах. Это его детище – ЕГЭ. Это он координирует всю болотную нечисть. Денег в ВШЭ – много. А как же по-другому? Ведь это кузница российских либерал-глобалистов,

Но, кажется, доигралась кузница. Или заигралась.

Силовые структуры и Рособрнадзор организовали проверку финансовой и кадровой деятельности этой конторы, которая за последние десятилетия стала не только главным поставщиком ценностей и смыслов для системных либералов, но превратилась в управляющий центр для целых министерств и ведомств», – констатировало издание «РИА Катюша» в статье под громким заголовком «Пришли за Кузьминовым».

Почему вдруг начали проверять?

Называют косвенные причины – типа гомосексуальных скандалов. Как с романтической связью некоего Михтахова с профессором ВШЭ Александром Буфетовым.

Этот Буфетов не устоял перед обаянием закавказца и , как лирически повествует Латынина из “Эха” – неосторожно высунул свой “стебелек перископа”. за что и поплатился. Михтахов завалил лежбище влюбленных котиков взрывчаткой и гранатами – использовал как склад. Буфетов сбежал за границу, где томно тоскует по ВШЭ и возлюбленному кавказцу.

В ВШЭ вообще много педерастов – это престижно. “Сделай каминг-аут – и профессора мы тебе обеспечим . Или профессорскую должность.. ” – это негласный лозунг экономических либералов.

Так, осенью 2017 года в СМИ разгорелся скандал с научным руководителем Института образования ВШЭ, «правой рукой» Кузьминова и хорошим другом Алексея Кудрина, бывшим главой Московского представительства Всемирного банка и одним из главных авторов реформы средней школы в РФ Исаком Давидовичем Фруминым.

Этот солидный человек пылко сжимал в объятиях другого работника этого вуза, некоего Максима Петрова. И не только в объятиях.

Но это – обыденность ВШЭ. Они еще и фантазийны. Проводят конкурсы красоты. прямо в стенах своего заведения. Среди юношей – студентов и аспирантов данного заведения. наверно, самый красивый будет и самым продвинутым профессором.

Честно говоря, все равно какая причина. Главное – взялись. Может быть, доведут до финала. А может, только намекнут.

Но самое главное – земля уже, похоже, под Набиуллиной загорелась.. Осталось только ее не потушить.. Да Бог, перемены грядут..

Неужели дождемся? Силовики пошли ва-банк?