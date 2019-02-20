Выступление Верховного перед партхозактивом страны.

Мне, опричнику, показалось, что крен в сторону гуманизации очевиден. Не берусь судить — своевременен ли. При всех намеченных планах по гуманизации, вызовам отведено довольно скромное место. А вызовы угрожающи. И даже не геополитическо-военные. Первый, самый важный и, увы, не отмеченный Верховным — неадекватные требования населения к государству. Общественное бессознательное, опять же, увы, целенаправленно склоняют к тому, что у нас украдено счастье. Оппозиционные утюги последовательно и настырно внушают о краже и у них много чего получается. Между тем, счастью, как общественной категории, думается, не уделяется должных разъяснительной работы, анализу и расшифровки. Счастье народа — это что? Надо объяснять. Своими утюгами. А хитрость счастья в том, что оно неосмысленно без своего антипода — несчастья.

Впрочем, Верховный значительно сложнее и изощрённее, чем кажется. Или хочет казаться. Надеюсь, всё понимает и учитывает. А партхозактив, как процедуру никто не отменял.