Топ-5 необычных скульптур в мире

Съездить в путешествие и сфотографироваться на фоне всем известной скульптуры — что может быть скучнее? Их много в любом городе, и все они, как правило, не отличаются оригинальностью.

В этой подборке банальностей точно не будет, а будут забавные, веселые, а порой и очень странные творения — в любом случае, мимо них сложно пройти с непроницаемым лицом.

Баба Яга

Сама по себе скульптура Бабы Яги — это, может, и неудивительно, а вот то, что она находится в Лондоне, довольно необычно! И не просто скульптура, а выполненная с яркой неоновой LED-подсветкой. Кстати, на фотографии рядышком сидит «прототип» скульптуры — Баба Яга собственной персоной.

И это далеко не единственная скульптура сказочной старушки — похожие есть в Дубае, Майами, Екатеринбурге, Уфе и Челябинске. При этом все они немного различаются — в США, например, скульптура выполнена в красном цвете, в Дубае — в белом, а в российских городах — в бронзе. К бабушке можно подсесть, отдохнуть от мирских забот и сфотографироваться. Кстати, все копии пользуются большой популярностью — жители начинают интересоваться русской культурой, а многие даже говорят, что Баба Яга приносит удачу.

Паучиха «Маман»

Настоящая изюминка Оттавы, столицы Канады! Выглядит огромная паучиха, как нечто из романов Стивена Кинга, и тем интереснее, что автор скульптуры Луиза Буржуа посвятила ее своей матери, отметив, что пауки — очень заботливые и добрые матери.

Скульптура вызывает живой интерес туристов, однако арахнофобам все же лучше держаться от нее подальше. Кстати, этих огромных паучихможно встретить более, чем в десяти странах мира.

Черный призрак

«Черный призрак» в Литве — это дань памяти и легенде, согласно которой в 1595 году к стражнику, охранявшему замок Мемель, подошел незнакомец в черной мантии и поинтересовался количеством запасов в замке. Услышав, что с провиантом все в порядке, он рассердился и исчез со словами: «Но зерна и дров вам все же не хватит». Вместе с ним испарился и мост через канал, по которому он пришел.

Стражнику никто, разумеется, не поверил, однако вскоре в стране и вправду наступило непростое время. Этого никто не ожидал, а потому странная история вспомнилась людям и затем стала передаваться из поколения в поколение. Второе явление призрака состоялось в 2010 году, когда, собственно, и установили это немного пугающую скульптуру.

Лестница в небо

Знаменитая австралийская лестница в небо! Так как к верху она сужается, создается оптическая иллюзия, что она действительно бесконечная. Скульптуру облюбовали для фотографирования как жители, так и туристы; жаль, конечно, что на нее заходить нельзя, можно только сделать снимок рядом.

Кстати, лестница одинаково интересно выглядит как днем, так и ночью: в темное время суток создается впечатление, что она ведет прямо к звездам.

Арахис Джимми Картер

Жизнерадостный орешек был установлен в городе Плейнс, США в 1976 году в честь визита Джимми Картера в штат Джорджия во время его президентской кампании. Почему именно арахис? Потому что Джимми Картер в детстве помогал своему отцу-фермеру выращивать именно арахис. А почему орешек улыбается? Потому что постоянная улыбка стала одной из самых примечательных черт Картера во время его пребывания в должности.

Необычные и оригинальные скульптуры всегда привносят что-то новое в городской пейзаж, добавляют эмоций (хоть порой и весьма противоречивых). В конечном счете, все они являются свидетельством развития культуры и несут в себе какой-то определенный смысл. Так что в следующий раз, отправляясь в путешествие, обязательно посетите огромную паучиху или веселую Бабу Ягу — в отличие от однообразных скучных скульптур, они наверняка вызовут улыбку на вашем лице!