Удивительное и всепроникающее во все классы уважение русского человека к тюрьме.

Отсидел – и вроде бы ты словно причастник. Все понимают, что ты был за краем, в другой реальности. Не поздравляют конечно, но даже старики говорят с юнцом как с равным, понимают, что он теперь наверняка знает больше и лучше их.

Тюрьма словно второе крещение (прости Господи). Человеку общество прощает разом все его грехи. Потому как он страдание принял. Не важно – за что сидел. Душегубство, может, и не простят, а вот ежели ты обворовал детский дом или обездолил каких-нибудь дольщиков, все забудут. Все не без греха.

Мамаев с Кокориным, когда выйдут, станут самыми любимыми футболистами. По хорошему, их сразу в российскую сборную взять нужно и обоих назначить капитанами.Не спрашивайте, не знаю как, но обязательно – обоих.