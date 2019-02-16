Компрадоры, либералы, предатели решили добить остатки советских людей.

“Что.Где.Когда” – это последнее, что связывало жителей РФ с гражданами СССР.

Вы-то думали, что у вас осталось хоть что-то общее с великой страной? Ничего у вас не осталось. Только ложь и предательство.

Друзь – это генерал Власов сегодня.

Он предал все, что нам было дорого, я бы даже сказал – он свой партбилет сегодня в переносном смысле обоссал.

Нечего не осталось больше. Все. Кончилось советское телевидение. Жрите Урганта…