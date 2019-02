Режиссер «Игры престолов» и Леонардо ДиКаприо снимут новую версию «Парней что надо»

Леонардо ДиКаприо станет продюсером новой экранизации романа «Парни что надо» (The Right Stuff) Тома Вулфа. Об этих планах сообщила компания National Geographic на пресс-туре Ассоциации телевизионных критиков 10 февраля 2019 года. Действие романа основано на реальных событиях и происходит в 1950-600-е годы во времена противостояния США и СССР в освоении космического пространства. В центре сюжета — команда первых американских астронавтов Mercury Seven, которые готовятся к будущим полетам. В числе этих семи — Джон Гленн и Алан Шепард. В 1983 году роман экранизировал Филип Кауфман, и его картина была удостоена четырех «Оскаров».

Как сообщает TV Guide, съемки первого сезона начнутся осенью под руководством режиссера Дэвида Наттера, работавшего над такими сериалами, как «Сверхъестественное», «Бесстыдник», «Родина», и снявшего несколько эпизодов «Игры престолов», в том числе «Красную свадьбу». Шоураннером проекта стал Марк Лэфферти («Касл-Рок», «Гений»).