{ 12 февраля 2019 }

Режиссер «Игры престолов» и Леонардо ДиКаприо снимут новую версию «Парней что надо»

Рубрики: [Кино]  

The Right Stuff

Леонардо ДиКаприо станет продюсером новой экранизации романа «Парни что надо» (The Right Stuff) Тома Вулфа. Об этих планах сообщила компания National Geographic на пресс-туре Ассоциации телевизионных критиков 10 февраля 2019 года. Действие романа основано на реальных событиях и происходит в 1950-600-е годы во времена противостояния США и СССР в освоении космического пространства. В центре сюжета — команда первых американских астронавтов Mercury Seven, которые готовятся к будущим полетам. В числе этих семи — Джон Гленн и Алан Шепард. В 1983 году роман экранизировал Филип Кауфман, и его картина была удостоена четырех «Оскаров».

Как сообщает TV Guide, съемки первого сезона начнутся осенью под руководством режиссера Дэвида Наттера, работавшего над такими сериалами, как «Сверхъестественное», «Бесстыдник», «Родина», и снявшего несколько эпизодов «Игры престолов», в том числе «Красную свадьбу». Шоураннером проекта стал Марк Лэфферти («Касл-Рок», «Гений»).

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