Режиссер «Игры престолов» и Леонардо ДиКаприо снимут новую версию «Парней что надо»

Леонардо ДиКаприо и Джейми Фокс вновь сыграют вместе в криминальном триллере по мотивам романа С. Крейга Залера “Mean Business On North Ganson Street”, – сообщает Deadline. Сюжет романа строится вокруг обладающего крутым нравом детектива, в результате грубой ошибки [Читать...]

Режиссер Алан Тейлор, ранее снявший такие сериалы как «Игра престолов», «Рим», «Клан Сопрано», «Сестра Джеки», берется за новый проект. В данный момент он ведет переговоры с Paramount, Skydance Productions и Annapurna Pictures, чтобы потом начать работать над новым [Читать...]

Клетчатый утепленный пиджак, в котором во время знаменитой сцены на носу «Титаника» герой Леонардо ДиКаприо заявлял, что он повелитель мира, выставят на аукцион в Калифорнии. Стартовая цена лота составит 70 тыс. долларов. Пиджак существует в единственном экземпляре, и [Читать...]

Как сообщает NME, создатели сверхпопулярного сериала «Игра престолов» подобрали актера на роль нового главного персонажа. Роль принца Оберина Мартелла, знакомого читателям оригинальных романов Джорджа Мартина, досталась чилийскому актеру Педро Паскалю, который известен ролями в американских телесериалах «Правильная жена» [Читать...]

Леонардо ДиКаприо отказался о роли основателя Apple Стива Джобса в экранизации книги Уолтера Айзексона “Стив Джобс. Биография” в адаптации Аарона Сорокина. Как сообщает Hollywood Reporter, актер вел переговоры с компанией Sony и режиссером пока безымянного байопика Дэнни Бойлом [Читать...]