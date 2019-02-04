Вчера посмотрел Михалковский Бесогон, где обнаружилась более полная версия высказываний Дмитрия Быкова на тех самых, пресловутых «Дилетантских чтениях», и вот что рассмотрел. Во-первых, Быков был изрядно бухой, что было ясно и так, но теперь сделалось очевидным. Во-вторых, ему с пьяных глаз померещилось, что он Пестель и вот прямо там, не этих чтениях, он возьмёт и сформирует тайное общество. Дело было, кажется, в Питере и потому общество вполне могло бы им обозначиться Серверным. В поддержку уже образованного в Киеве как бы Южного общества, которое по факту никакое не тайное, а явное и, нечему удивляться, — фашистское. К слову, Пестель и вся эта декабристская гоп-компания были те ещё демократы-либералы. От Адольфа Алоизовича отличались мало, а если и отличались, то совсем не по еврейскому вопросу…

Это страсть у эрудированных протестантов такая — наряжаться в исторических деятелей, примерять на себя исторические обстоятельства. Получается это у них пародийно и не убедительно. Духа истории в них как-то не хватает. Да и вообще духа.

С некоторым удивлением узнал, что Дмитрий Львович служа в Советской армии, носил лычки старшины. Такие звания, да на срочной службе — говорят о внутренней духовитости. Но куда-то она у него теперь подевалась. Заместилась, вероятно, перетренированным интеллектом.