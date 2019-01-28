Настя Ивлеева выучит английский и потеряет шарм

Ведущая программы «Орёл и решка» Настя Ивлеева начнёт заниматься на курсах английского языка. Как рассказала Анастасия в инстаграме, она всё же решила, что для ведущей передачи о путешествиях этот навык необходим.

— Когда я пришла на «Решку», мне было стремно и боязно от того, что я не знаю инглиш! Ну не отказываться же из-за этого от работы мечты! Я решила — выучу! И знаете что, я его так и не выучила. Но смелость, уверенность в себе и дурачества спасали меня в любой разговорной ситуации!

Теперь г-жа Ивлеева планирует три раза в неделю заниматься языком, хотя и опасается, что знание английского лишит её некоторого шарма.

— Но учить язык надо! Обязательно! Я с 28 января пойду, представляете?! Буду три раза в неделю наяривать гранит науки! Язык я выучу, уверена, а вот шарм потеряю. Потому что уровень английского «Настя Ивлеева» работает только при незнании этого самого английского! Я, кстати, очень счастлива тому факту, что людей, которые смеялись, влюблялись и обожали этот мой «недостаток», гораздо больше, чем тех, кто писал «стыдоба, без английского как не стыдно… и бла бла»! Умейте превращать недостатки в достоинства!