В новогодней пустоте зачем-то посмотрел фильм прогрессивного документалиста Манского “Свидетели Путина”.

Жанр фильма: нравственная проповедь из лакейской.

Манский, снимавший в нулевые рекламное видео предвыборного штаба Путина, в дальнейшем как-то приосанился, духовно возрос, и теперь разоблачает своего бывшего босса следующим образом: заново монтирует свою штабную хронику, сопровождая ее уже идейно зрелым текстом, который он зачитывает скорбным голосом.

Делается это так: Манский-1 услужливо бежит за Путиным к автомобилю, в рабочий кабинет, в бассейн, в квартиру бывшей учительницы президента, а Манский-2 в это время надрывно вещает – Я уже тогда подозревал… Свободные выборы… Оппозиция…

Проблема в том, что холуйские моральные терзания не очень убедительны, ну не та это оппозиция, которой хочется верить. Вчера еще чистили, чистили барину сапоги, а сегодня вдруг передумали и стали плакать.

Да и другая, уже внутрикремлевская оппозиция из этого фильма – тоже выглядит странно.

Манский с особым нажимом показывает только что ушедшего Ельцина, показывает, как Ельцин переживает, что Путин не позвонил ему после выборов, что Путин вернул советский гимн, что Путин не торт.

Видим мы, однако, что на фоне страшного, оплывшего, явно держащего в страхе свою родню, похожего на зомби-версию Леонида Ильича, и вдобавок еще вампирически властного Ельцина – худенький и скромный Путин 2000 года смотрится даже не то что лучше, это и так понятно, а – свободнее, что ли.

Манский хочет сказать, что двадцать лет назад тиран пришел, а получается-то, что двадцать лет назад тирану пришлось уйти по старческой немощи, ну и слава Богу.

Но самый главный конфуз – с возвращением советского гимна (которого я, к слову, совсем не поклонник).

Манский спорит с Путиным об этом решении, и Путин говорит ему что-то о том, что, дескать, вокруг нас ведь так много пожилых и несчастных людей, им так трудно живется, и ничего-то им, в сущности, уже нельзя вернуть, ну так давайте подкинем старушке хоть такое утешение, чтобы она нам снова, после девяностых, начала доверять, а потом уже, укрепив власть таким образом, возьмемся за наши с вами либеральные реформы и т.п.

Манский слушает-слушает это весьма практичное рассуждение, да и говорит:

- Но ведь ей доживать, а нам жить!

На этом месте зрителю остается только поперхнуться.

Потому как если Путин все-таки понимает, что даже в самых циничных обстоятельствах полезно хоть что-то дать людям, хоть как-то с ними договориться, то Манский искренне не понимает: а зачем?

И когда после этого в финале он показывает тревожные лица “простых и бедных людей”, и рефлексирует о том, что мы-де, не просто свидетели Путина, мы его соучастники и прочее любимое либеральное бла-бла-бла, хочется улыбнуться и сказать ему:

- Да не переживайте вы так, Манский. Никакой вы не соучастник. Вы, назовем вас красиво, сопровождающий персонал. Вы духовно прозрели. Вам – жить.