Режиссер Красовский со своим фильмом «Праздник» не сумел даже обосраться как следует. А просто неловко пёрнув, и сам покраснел и всем неловко.

Если уж взялся кощунничать, то отбрось все рефлексии, сожги пионерский галстук, набей “свастон” на плече и назови папу с мамой мудаками.

Кощунничать в России нужно так, чтобы до обморока. Чтобы тьма ада глядела с экрана на зрителя и он почувствовал себя Иудой Искариотом или хотя бы Фридрихом Ницше.

По-другому в России нельзя. Тут подлостью никого не удивишь. У русской смердяковщины традиция двухсотлетней выдержки.

Мы на месте кафедрального собора бассейн можем построить, а московские интеллигенты привычно называют патриотизм «последним прибежищем негодяев», как деды-прадеды учили.

Взялся за надругательства над святыней? – делай на совесть. Делай кинокомедию про Блокаду так, чтобы даже Путин вспомнил, что он ленинградец, изумился твоему безрассудству и приказал бросить художника в самый холодный и мрачный застенок.

Мы то думали, у нас новый Мартин Скорцезе родился, а оказалось, что просто очередная реинкарнация режиссера Астрахана только с краудфандингом. Пришлите нам денежку и мы снова будем творить.

Стыдоба какая-то да и все…

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