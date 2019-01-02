У пиарщиков Сбербанка Новый год – кончился. Теперь им придется объяснять, каким образом Герман Греф предоставил свой “личный” самолет для спасения магнитогорского младенца, если самолет этот принадлежит АФК “Система”.

Особенно это занимательно выглядит в контексте того, что именно Греф в феврале 2018 г. выдал Евтушенкову 105 млрд руб. для выплаты отступных “Роснефти”.

Тут если не взятка, то, как минимум, злоупотребление служебным положением. Ст. 285 УК РФ. Срок – до 10 лет.

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