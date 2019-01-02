О «Чародеях»

Честно говоря , досмотреть эту наивную галиматью ни тогда в 82 году, ни сейчас у меня не получилось. На фоне хороших советских фильмов эта фантазия Стругацких выглядела наивным сельским балаганом.

С глупым сюжетом, с манерным кривляньем даже именитых актеров. Раздражала овца Яковлева с маленьким подведенными глазками и фальшивым голоском, Гафт был не в себе и от этого смущался и переигрывал. Абдулов бестолково суетился и выдавал на гора несуществующие эмоции. Единственно , кто мне нравился – это Светин. Потому что натурален.

Но, оказывается , я был неправ. Это мне на “Эхе” объяснили. Какая-то журналишка. Во-первых, там у Стругацких был заложен СМЫСЛ. И все продвинутые искали эту символику. То есть этот Институт был не институтом, а СССР.

И они там зомбировали своих граждан. Но нашлись светлые головы, которые начали потихоньку раскодировать злые силы.. И двигать в сторону свободной и доброй страны. Вернее, к любви с ней..

Стругацким это объяснили и они мудро согласились. И признали фильм шедевром.

А мы-то сиволапые и до сих пор не въехали. Считаем “Чародеев” – глупостью, фанерой и откровенной ерундой..

Мне как-то ближе фильмы “Судьба человека”, В бой идут одни старики”, “5 вечеров”, “Торпедоносцы”.

А все почему? Потому как нет глубинного взгляда.. как у наших мудрецов с “Эха”.. каюсь..