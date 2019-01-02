Магнитогорск

Реальное состояние дел в нашей богоспасаемой державе не нуждается ни в каких иллюстрациях. Однако, хотя бы просто для того, чтобы не впасть в патриотическую ересь свидетелей Авангарда, стоит обратить внимание на следующий факт.

В 2019 году в Российской Федерации пострадавшего в Магнитогорской катастрофе ребенка можно по-прежнему вылечить только в Москве. Не в Челябинске с населением 1,2 млн. человек и до которого всего 250 километров.

Не в Екатеринбурге (население 1,5 млн) до которого – 395 км.

И не в Перми (1,18 млн) до которого – 540 километров.

Нет. Только в Москве. И то, если под рукой окажется личный самолет Германа Грефа.

Операционная годовая прибыль Магнитогорского меткомбината – 1,5 млрд долларов в год. Но у владельца Магнитки – Рашникова так и не нашлось лишних денег, чтобы построить в родном городе хотя бы один современный госпиталь и не возить оперировать детей в Москву за полторы тысячи километров. Не нашлось их и у Минздрава, который непрерывно оптимизируется начиная с 1991 года.